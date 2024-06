Sánchez, en un callejón sin salida: Illa y Puigdemont llevan al fin del Gobierno

Hugo Pereira, periodista de ESdiario, analiza en Radio Galega el órdago de ERC a Salvador Illa para ser president de la Generalitat que Junts califica de "escándalo" y amenaza a Sánchez.

Lo que finalmente ocurra en Cataluña tendrá su consecuencia directa en el Gobierno de Pedro Sánchez. Y el líder del Ejecutivo, tal y como alertó este lunes Hugo Pereira, periodista de ESdiario, en el programa ‘Galicia por Diante’ de la Radio Galega y TVG 2 está en un callejón sin salida.

Por un lado, ERC no parece dispuesta, al menos por el momento, a facilitar la investidura de Salvador Illa -como, por cierto, prometieron en campaña electoral- y están con exigencias de máximos: reclaman la soberanía fiscal para Cataluña. No una financiación singular como, para comprar la investidura de Illa, ofrece el PSOE, sino una total concesión de las competencias de Hacienda. Todo un agravio comparativo para el resto de las regiones.

Y si ERC no hace president de la Generalitat a Salvador Illa, Carles Puigdemont se postula como claro candidato a ser investido. El independentismo ya llegó a un reciente acuerdo para hacerse con la Mesa del Parlament y, si Puigdemont consigue el apoyo de ERC y de la CUP -no descartable-, el PSC no se podría negar a facilitar, con una abstención al menos, la investidura del expresident fugado de la Generalitat. Es eso o “colorín colorado” la legislatura, como amenazan desde Junts a Pedro Sánchez. Máxime cuando una repetición electoral en Cataluña no garantiza que la intrincada aritmética parlamentaria vaya a cambiar, todo lo contrario. No beneficiaría, por tanto, a ningún partido, como mucho a Junts.

Pedro Sánchez está en un callejón sin salida

Sin embargo, Pedro Sánchez está en un callejón sin salida. Si Carles Puigdemont llega a president de la Generalitat, el discurso con el que el líder del PSOE llegó a La Moncloa, el de mejorar la convivencia en Cataluña con la Ley de Amnistía, se desmoronaría como un castillo de naipes: Sánchez recibiera tal contestación -incluso interna- que significaría la convocatoria de elecciones, alertan fuentes consultadas del PSOE. En otras palabras, el fin del Gobierno.

Precisamente, en este sentido, se ha pronunciado este lunes Carles Puigdemont. Concretamente, el líder de Junts ha acusado a Pedro Sánchez de hacer "chantaje" al ofrecer una "financiación singular" a ERC a cambio de su apoyo para investir al candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa.

"Haría falta que respondiera a varias preguntas si pretende contar los con los apoyos que le han permitido dirigir el Gobierno español pese a su derrota en las urnas", ha advertido Puigdemont.

Además, el prófugo de la justicia ha amenazado a Sánchez con el fin de su Gobierno si llegan a un acuerdo entre ERC y PSC para hacer a Salvador Illa president de la Generalitat.

En conclusión, tanto si Salvador Illa como si Carles Puigdemont llegan a la Generalitat, el Gobierno de Pedro Sánchez está en serio peligro.