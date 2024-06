Felipe González desnuda a Sánchez ante Alsina por Meloni y “la infecta amnistía”

El ex presidente del Gobierno considera que la amnistía “es pedir perdón y no perdonar” y que la primera ministra de Italia es europeísta y aporta estabilidad frente a la crítica sanchista

El ex presidente de Gobierno, Felipe González, ha pasado por los micrófonos de Carlos Alsina en Onda Cero donde no ha vuelto a dejar títere con cabeza en el sanchismo. El histórico del PSOE ha desmontado los argumentos de su partido y de Pedro Sánchez en tres asuntos: la ley de amnistía, el recurso a la ultraderecha y las críticas a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Sobre la amnistía, uno de los temas que más ha combatido Felipe González, el ex presidente la ha tachado de “infecta” y ha considerado que “la gente confunde la amnistía con el perdón. Y yo solo quiero recordarle que no estamos perdonando, estamos pidiendo perdón”.

El ex presidente del Gobierno ha enfatizado que "no se debe confundir" el derecho de gracia y reducirlo a estar "pidiendo perdón", ya que "hay un montón de arbitrariedades" en la ley de amnistía por parte del Gobierno de Sánchez que le parecen un escándalo. Asimismo, se ha mostrado preocupado porque "todo lo que se hizo ilegalmente en el procés se pueda legitimar y que se repita”.

La ultraderecha y Giorgia Meloni

Sobre el miedo a la extrema derecha, el recurso preferido del sanchismo, Felipe González ha valorado que sobre la culpa de que aumente el apoyo de la ultraderecha en España, que "principal responsabilidad en la conducción política de un país la tiene el Gobierno".

Felipe González además ha desarmado al PSOE en su calificación de ultraderecha hacia la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que el sanchismo no dejó de repetir en la pasada campaña europea. Para el histórico socialista, Meloni está alineada con la política exterior de la Unión Europea y “ha tenido muchos gestos que matizan su posición en Europa” frente a otros líderes europeos como Víktor Orban. Asimismo, el ex presidente valora que Meloni ha aportado “una estabilidad gubernamental a Italia que no se veía desde principios de los años noventa”.