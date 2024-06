Insólita explicación de Yolanda Díaz de su dimisión que la deja como Aída Nízar

"No me voy, me quedo, sigo formando parte de Sumar, Yolanda hace política de la buena", dice la vicepresidenta segunda reculando a lo Rubiales y hablando en tercera persona

“No me voy”, fue la famosa frase que soltó el ex presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, en la asamblea en la que esperaban su dimisión. Quien ahora ‘se hace un Rubiales’ es Yolanda Díaz, que anunciaba que dejaba sus cargos en Sumar pero no en el Gobierno tras el batacazo de las europeas y 24 horas salía a matizarse y decir “no me voy, me quedo”, con argumentos un tanto surrealistas y hablando además en tercera persona como la polémica concursante de Gran Hermano, Aída Nízar.

“Tranquilidad, Yolanda Díaz no se va, sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar, de la coordinadora. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena”, indicaba la líder de Sumar a lo Aída Nízar en unas declaraciones como ven muy humildes.

“Cuando hay malos resultados electorales hay que asumir responsabilidades. No me voy, me quedo dentro de Sumar”, ha subrayado Yolanda Díaz sin decir en qué papel y cómo se va a organizar en un futuro Sumar ante la espantada de socios como Compromís o la exigencia de más espacio de Izquierda Unida que incluso pide volver a acercarse a Podemos.

🔴 Yolanda Díaz manda un mensaje de tranquilidad a sus simpatizantes asegurando que sigue en la dirección de Sumar y que "no se va" de su proyecto político: "No me voy, me quedo. Estoy haciendo política de la buena y pedagogía" https://t.co/RdZilsDWxZ pic.twitter.com/gFe10jEWKo — Europa Press (@europapress) June 11, 2024

24 horas después de su dimisión como coordinadora de Sumar pero no como vicepresidenta, Yolanda Díaz en su nueva comparecencia se ha centrado en vender que “se volcará en preservar el Gobierno de coalición y trabajar para que en las próximas generales vuelva a haber un gobierno del PSOE y Sumar”.

“Hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales, por tanto preservamos al Gobierno de coalición progresista y vamos a seguir ganando derechos”, ha concluido Yolanda Díaz, sin saber la gente si se va o se queda y en que funciones del propio partido que fundó hace un año.