Repaso de Feijóo a Bildu que pone a rabiar a los abertzales... y hasta a Rufián

A Mertxe Aizpurua, portavoz de los filoetarras, se le ha llenado la boca con su rechazo al PP y a su líder, que ha salido al estrado para darle una lección a base de verdades.

Segunda sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo que empieza con la misma tónica con la que acabó el día anterior: con el líder del PP sabiendo responder a todos los ataques recibidos desde la tribuna por parte de los que van a votar que no a su investidura este mismo martes. Algo que en el Partido Popular esperan pero que no por ello van a quedarse callados, de brazos cruzados, o a rogar por su voto positivo. Rogar… o darles lo que pidan como sí que hace Pedro Sánchez. Como dijo el propio Feijóo, la diferencia está en la integridad de cada líder.

Este miércoles a las nueve de la mañana ha arrancado la sesión, o más bien ha continuado la anterior, con las intervenciones de los siguientes en la lista: Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu; y Aitor Esteban, portavoz del PNV. Ambos discursos contestados en su turno de réplica por un Feijóo que ha vuelto a estar acertado tanto en el fondo como en la forma.

Primero ha sido el turno de la representante de los de Arnaldo Otegui, que ha querido remarcar por activa y por pasiva que van a dar un no rotundo a la investidura de Feijóo, al igual que se lo dan al Partido Popular y al, según ella, proyecto que encabezan del “bloque reaccionario”. Además ha confirmado que si Pedro Sánchez sale presidente, va a haber Bildu para rato: “Espero que esté preparado, porque si continúa representando al PP va a tener que ver muchas más leyes, muchos más logros y muchos más avances con el sello de EH Bildu".

Entonces ha llegado el momento de la respuesta del máximo dirigente popular, que ha empezado recalcando que no le "ofende en absoluto" que Bildu no le apoye y ha añadido que lo que le más le preocuparía sería precisamente que le votaran. A eso le ha seguido una condena del terrorismo que ha expuesto la verdad de un partido que en las elecciones autonómicas y municipales llevaban más de 40 condenados por pertenecer a ETA.

Además, el candidato del PP ha acusado al PSOE de Sánchez de blanquear a esta formación, destacando que hay que tener poca memoria para pactar con quien no combate el asesinato de tus compañeros. Es por ello que Feijóo lo tiene claro: "Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero. Es el único partido de España al que habría que hacer un cordón sanitario”.

Rufián rabia en Twitter

El acertado mensaje de Feijóo, aplaudido en varios momentos por su bancada, seguro que no habrá gustado a los abertzales. No por el contenido, que están cansados de oír y aceptan, sino por la puesta en escena del presidente del PP. Al que estamos seguros que no le ha gustado ha sido a Gabriel Rufián, amigo de Otegi y compañía. Tan poco le han gustado las palabras de Feijóo al de ERC que en medio de la sesión no ha podido evitar tuitear su malestar. Y es que como dijo el popular, Rufián es un político más de platós y de Twitter que de ganar elecciones.

El PNV reitera su no a Feijóo

Respecto al PNV, que es uno de los partidos en los que al inicio de las rondas de negociaciones podrían tener cierta esperanza en Génova de conseguir su apoyo, su portavoz Aitor Esteban ha reiterado este miércoles esta postura negativa. Ha argumentado dos motivos: que para hacerla realidad son imprescindibles los votos de Vox y que su única propuesta ante el debate territorial es ahondar en la "confrontación".