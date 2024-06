Ya es oficial la página más negra del sanchismo: la amnistía publicada en el BOE

Entra en vigor la ley que perdona los delitos a los implicados del procés. El Gobierno confía en que Puigdemont no tenga problemas para volver y sea considerado “terrorismo”

Ya es oficial la ley de amnistía. Ya está firmada por el Rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que oficialmente queda en vigor. En menos de un año, desde que Pedro Sánchez anunciara que asumía la amnistía y que un 17 de septiembre de 2023 el PSOE hiciera llegar a Junts su primera versión, los socialistas y sus socios han sacado adelante la norma que perdona los delitos de todos los implicados en el procés, incluido el prófugo Carles Puigdemont.

La ley de amnistía permite desde ya que cualquier independentista solicite el perdón a un juez por los hechos cometidos en el golpe independentista desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023.

Carles Puigdemont por tanto puede preparar su regreso a España, el cual según el Gobierno puede no ser inminente sino tardar un poco por la acusación de terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. Eso sí, el PSOE confía en que al final no pese esta acusación sobre él y que los tribunales no torpedeen la vuelta del prófugo catalán, pues la amnistía está expresamente pensada para incluirle.

El Gobierno ha jugado con los tiempos para que la entrada en vigor de la amnistía se produjera tras las elecciones europeas, retrasando su publicación en el BOE, para impedir que el Tribunal Supremo moviera ficha en plena campaña electoral. El Gobierno defiende por su parte que se han seguido los cauces y plazos habituales de las normas tras su aprobación parlamentaria.