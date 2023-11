¿Cuánto durará el Gobierno de Sánchez? Tras su investidura, esta es la clave

Pedro Sánchez consiguió ser investido por mayoría absoluta pero su Gobierno, ahora en búsqueda de ministros, pende de una inestabilidad que Junts, ERC y hasta Podemos ya le han alertado.

Ya se acabó la alegría de la fiesta. Y ahora llega una resaca, además fuerte, de las que traen un pertinaz dolor de cabeza. Posiblemente, más pronto que tarde, el recién investido jefe del Ejecutivo se pregunte si mereció la pena tal borrachera de cesiones, imposiciones y hasta cambios de opiniones para el inestable tormento de legislatura que el futuro le depara.

El que avisa no es traidor, dice el refrán. Y ya le han advertido antes, durante y después hasta la saciedad. "No se la juegue", le espetó Gabriel Rufián hace, todavía, horas. "El cumplimiento de los acuerdos será mucho más complicado que realizar un tuit", la remató el portavoz en la Cámara Baja de ERC. En la misma línea lo hizo su homóloga de Junts. Quizás, para mayor jaqueca, con más intensidad. "Querría darle un consejo: con nosotros no pruebe a tentar la suerte. Su discurso no ha sido valiente", le advirtió mirándole fijamente Míriam Nogueras. "Somos fieles a nosotros. Si los cambios no son posibles y no se avanza, no apoyaremos ninguna iniciativa de su Gobierno", escuchó desde su escaño Pedro Sánchez.

Por su parte, la sociedad española volverá a salir a las calles este sábado 18 de noviembre en contra de la amnistía como ya lo hizo masivamente el pasado 12 de noviembre. Y aunque organizada por la sociedad civil, tanto PP como Vox están alentando a sus bases a asistir. "Feijóo, Gamarra, Bendodo, Pons, Funez, Sémper, Bravo, Navarro y varios presidentes regionales", afirman fuentes del PP, asistirán a la manifestación que se inicia a las 12:00 en la plaza de Cibeles.

No cabe dudas. No constituye una conspiración, sino una realidad, el plantearse que la mayoría absoluta de 179 votos que el líder del PSOE obtuvo en la primera votación de su afirmativa investidura, se puede desvanecer -también absolutamente- en menos de cuatro años. Que cuánto durará su Gobierno, en definitiva.

Un Gobierno ¿hasta las elecciones europeas?

"No sabemos cuánto durará la legislatura o si Sánchez consumirá los 4 años, pero todo apunta a que será muy inestable", aventura un destacado morador del número 13 de la calle de Génova. "Desde el PP vamos a hacer todo lo posible y más por defender los intereses de los españoles, y haremos una oposición férrea tanto en el Congreso, Senado como en todas las CCAA autónomas donde gobernamos", afirma la misma fuente popular consultada.

Y aunque Pedro Sánchez "por mi conciencia y honor" ya haya jurado, ante el Rey Felipe VI, "guardar y hacer guardar la Constitución", desde el PP siguen reclamando la convocatoria de unas elecciones generales que, igual, llegan por su propio peso: "Estamos preparados para plantarle cara a Pedro Sánchez en las urnas. Que defienda tanto sus pactos como la amnistía en unas elecciones generales", sentencia un destacado miembro del PP.

En todo caso, entre los de Feijóo hay algunos que ya apuestan por una fecha de caducidad. "Si obtenemos un muy buen resultado en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, a Pedro Sánchez se le complicará muchísimo la legislatura", subraya a ESdiario otro destacado popular. "Pero el PP debe sacarle muchos votos al PSOE", incide uno de Feijóo que entiende de política europea, "porque, aunque no le solemos dar demasiada importancia a las elecciones europeas, estas serán percibidas como una especie de plebiscito", añade.

Y para esos comicios no queda demasiado. Menos de un año. El domingo 9 de junio del próximo año, los españoles, como europeos que somos, estamos de nuevo llamados a las urnas.

Y hablando de Europa, ¿puede paralizar la Ley de Amnistía?

Otro destacado miembro de la dirección nacional del PP, con honda experiencia en Bruselas, asegura a ESdiario que "la amnistía quiebra el Estado de Derecho" y que, por consiguiente, "Bruselas va a ser implacable en la defensa del Estado de Derecho".

"Bruselas defenderá siempre al Poder Judicial", destaca la misma fuente popular consultada, aunque, reconoce, "en Europa no hay plazos", es decir, "pueden decidir no actuar ahora y actuar más tarde", asevera a este periódico.

Sin embargo, incide el popular, no cabe duda de que "la Unión Europea será siempre muy respetuosa con el Gobierno y, por tanto, con Sánchez". Y como destacables ejemplos, el PP propone ver "el caso de Polonia y Hungría" donde Bruselas le impuso sanciones.

Pero, más allá de sanciones, ¿puede la Unión Europea paralizar la aplicación de la ya registrada Ley de Amnistía una vez que se apruebe en el Congreso? Sí y no. "La justicia europea en principio no tiene competencia para anular o dejar sin efecto una ley emanada de un parlamento nacional. La única facultad de la Comisión Europea es iniciar un recurso por incumplimiento de un Estado del derecho de la UE ante el TJUE. Es decir, pretender que el TJUE declare que la ley de amnistía conculca los valores europeos", explica a ESdiario el abogado Pablo de Palacio. "Es francamente complicado, pero no imposible", remarca.

La hoja de ruta más factible, y que ya ha anunciado que proseguirán desde el PP, es recurrir su inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, el que el TC declarara la amnistía ilegal "sería factible si no fuera por la politización actual del Tribunal Constitucional. Es evidente que la ley de amnistía conculca derechos tan importantes como el de la igualdad entre españoles y el de la independencia judicial", sentencia a este periódico Pablo de Palacio.

Mientras tanto, "calle", afirmó a este periódico Alberto Núñez Feijóo en la mañana de este viernes a la salida de un desayuno informativo. Porque "yo sí puedo salir a la calle, en cualquier calle de España", asegura el líder del PP en clara alusión a Pedro Sánchez.