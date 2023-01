Mañueco carga contra Sánchez: "no tiene autoridad" para dar lecciones

El presidente de la Junta de Castilla y León asegura que «en ningún caso» se modifica el protocolo para las embarazadas que soliciten «la interrupción del embarazo»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido esta mediodía para aclarar la situación que afecta al gobierno regional desde que en la tarde del pasado domingo el Gobierno de Pedro Sánchez enviase a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León un requerimiento para solicitar que no se aplicasen las "medidas antiabortistas", que habían presentado sus socios de coalición a través del vicepresidente, García-Gallardo, de Vox.

La Junta de #CastillayLeón no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) January 15, 2023

Mañueco dice que el Gobierno "no tiene autoridad" para dar lecciones después de aprobar una ley que está beneficiando a "decenas y decenas" de violadores y que se niega a rectificar, lo que supone un "ejercicio de soberbia". Además indica que "dejen de hacer política con lo que no se ha hecho en Castilla y León"

Comparecencia (sin preguntas) de Mañueco días después de estallar la polémica para al final dejar varias preguntas sin responder. Asegura que nadie obligará a los médicos, pero esta mañana Gallardo aseguraba que sí.

Sigue el lío en CyL.

Hoy en @MVTARDE — Iñaki López (@_InakiLopez_) January 16, 2023

El presidente de la Junta de Castilla y León manifiesta el sentir de su equipo que no es más que "estupefacción ante el comportamiento del Gobierno de España en este asunto" y muestra su "sorpresa" por el anuncio de un requerimiento "que no nos ha llegado a esta hora".

El "único propósito" del Gobierno es "sacar rédito político","me parece lamentable"

Respecto al tema de la polémica, el presidente de la Junta asegura que no se actualiza el protocolo de actuación respecto a mujeres que quieran abortar. "No se obligará a los médicos a nada y no se obligará a las mujeres embarazadas a nada". Los únicos criterios para actuar con las mujeres que quieran finalizar su embarazo serán "la voluntad de la mujer, la legislación vigente y criterio médico".