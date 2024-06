El PSOE no cede ante el PP para renovar el CGPJ: "¿Despolitizar, qué es eso?"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, responde a ESdiario "que los jueces elijan a los jueces no es nuestra posición", negando, por tanto, que hayan cedido a la exigencia del PP.

Tal y como venimos avanzando en ESdiario, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, mantendrán esta tarde en Bruselas una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, para intentar sellar un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de cinco años y medio caducado, según ha confirmado fuentes de ambas formaciones.

En los últimos días, ambas formaciones han reconocido contactos y, de hecho, la portavoz del PSOE, Esther Peña, afirmó públicamente este martes que esperaba un acuerdo "más pronto que tarde". "Hay optimismo para que dentro de unos días esto sea una realidad", ha enfatizado.

Bajo este contexto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha respondido a la pregunta de ESdiario sobre la renovación del CGPJ y el cambio simultáneo de la Ley del Poder Judicial -que exige el PP- que "los jueces elijan a los jueces", asegura, "no es nuestra posición". Además, ha preguntado el portavoz de los socialistas en la Cámara Baja que "¿qué es eso de la despolitización?" que proponen los de Feijóo.

El PP responde que "sus condiciones son las mismas"

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha subrayado este martes que su partido no ha "renunciado" a sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha incidido en que el nombramiento de nuevos vocales debe darse "al mismo tiempo" que el cambio en el sistema de elección de los mismos, ha recalcado que debe haber mediación de la Comisión Europea y dejado claro que si no es posible un acuerdo que "sea bueno para España", no habrá pacto.

"El acuerdo, si es que se produce será beneficioso para España; que nadie crea que el PP puede colaborar en un acuerdo que no lo sea, el acuerdo o será bueno no habrá acuerdo", ha enfatizado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, en la que no ha dado detalles sobre el estado de las conversaciones.