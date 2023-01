Una alumna aprovecha su discurso para cargar contra Ayuso y sale trasquilada

Una de las alumnas premiadas ha atacado a la presidenta desde el atril, sin embargo el auditorio le ha interrumpido aplaudiendo a Isabel Díaz-Ayuso y coreando "presidenta, presidenta.."

"La verdad es que este premio no lo quiero para absolutamente nada". Así ha comenzado su discurso la alumna Elisa Lozano, la mejor por rendimiento académico de su promoción, y que ha sido llamada al estrado junto al resto de compañeros reconocidos en este acto. Una cita marcada por el intento de grupos de extrema izquierda de boicotear el nombramiento de Isabel Díaz-Ayuso como alumna ilustre de la Universidad Complutense.

La idea de Elisa era defender estas protestas y lanzar un mensaje de apoyo a las personas que se manifestaban fuera y también dentro de la universidad: "Yo ya estoy harta de que esto se valore con notas, con votos, con títulos...Para mi la Complutense son mis compañeros que están ahí fuera manifestándose. Yo quiero que se les de más nombre a ellos que son los ilustres de verdad y también a mis profesores".

Primero defender las protestas y después, atacar directamente a la presidenta de la Comunidad. Sin embargo, le ha salido el tiro por la culata y no ha encontrado el reconocimiento que quizás esperaba del público. Después de esa reivindicación inicial, la alumna de Comunicación Audiovisual ha preguntado: "Yo soy la mejor de mi promoción, vale, no estoy de acuerdo. ¿Alguien se sabía mi nombre? Yo creo que no, pero el de Ayuso sí. ¿Está haciendo algo por nosotros, señora Ayuso?".

En ese momento se ha podido escuchar a varias personas del público responder con un sí y el auditorio ha empezado a corear "presidenta, presidenta...", a lo que Elisa ha contestado asegurando que "hoy es un día muy triste para la universidad porque al decir Ayuso escucha aplausos".

Elisa, estudiante de la Complutense con el expediente más alto de Comunicación Audiovisual, en el acto que reconoce a Ayuso alumna ilustre: "Es un día muy triste, cuando digo Ayuso oigo aplausos. ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad" https://t.co/X6OKs1W9FT pic.twitter.com/FUrgn5CgXh — Europa Press (@europapress) January 24, 2023

No sé quién ha decidido que yo soy la mejor de la promoción. Supongo que la misma persona que le va a dar el premio a Ayuso

Ante el aumento del ruido, la ponente ha elevado el tono y ha expresado que su deseo es "aplaudir a sus profesores y a la Complutense de verdad". "Les doy la enhorabuena a los profesores que han venido aquí con un par cuando no querían...y yo no quería venir pero lo he hecho porque quería aprovechar mi discurso", ha continuado Lozano.

Después ha amenazado con romper el título que ha recibido y ha agradecido a su madre porque "le ha dado criterio". Ha finalizado dando la enhorabuena a sus compañeros y por último ha acabado gritando: "Ayuso, pepera, los ilustres están fuera".