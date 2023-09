Ayuso, Moreno, Mazón, Mañueco, Miras: el poder territorial del PP contra Sánchez

Los barones del PP se unen bajo un mismo discurso originado en Génova: frente a la amnistía que Sánchez parece dispuesto a conceder a Puigdemont, igualdad de todos los españoles.

Frente a la amnistía, igualdad entre todos los españoles. Esta es la consigna firme y unánime que desde Feijóo hasta la mayoría de líderes territoriales del PP han expresado en los últimos días. Un relato impulsado por el propio líder del PP: "La libertad y la igualdad de los españoles aunque me cueste la Presidencia del Gobierno", aseguró Feijóo en una de sus últimas intervenciones públicas.

Y es que, precisamente, bajo el lema Por la Igualdad de los españoles el líder del PP ha garantizado que hará política "para defender la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, voten lo que voten". Y no solo eso. Desde Génova alertan de que el candidato socialista está "sometido a un chantaje" y que únicamente se mueve "por conveniencia personal".

Un lema que, además, será el eje principal del gran acto que desde el PP preparan para el 24 de septiembre, en la antesala de la investidura de Feijóo que se asemeja fallida.

Ayuso pide asistir a la manifestación del PP

"Todo lo que sea manifestarse y alzar la voz por todos ya sea en medios de comunicación, en un foro como este, en entrevistas, en la calle es fundamental", aseguró Isabel Díaz Ayuso. Además, ha reconocido que "como presidenta de la Comunidad de Madrid apenas he ido a manifestaciones, no suelo ir a ninguna porque quienes representamos labores institucionales representamos a todos los ciudadanos. Cuando han sucedido las he apoyado y he preferido no ir, pero esto es algo distinto porque afecta a todos los españoles y a nuestro Estado de derecho".

"Salir de este atolladero nos concierne a todos. Y lo conseguiremos, si luchamos juntos con mucho trabajo, con ganas y convicción. Nos hemos visto en momentos mucho más oscuros y hemos salido adelante. Es mucho más lo que nos une, y es demasiado bueno y hermoso como para dejar que un narciso y una minoría rabiosa lo pongan en peligro", ha apuntado.

En su cuenta de X (antes Twitter), Ayuso ha sido todavía más explícita y ha asegurado que "el negocio del independentismo y del nacionalismo se acaba cuando se les corte el grifo. Y no somos territorios, somos regiones o comunidades autónomas", sentenció.

Mazón muestra advierte del "chantaje" de Puigdemont

En la misma línea, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha expresado en términos claros este miércoles que no permitirá que los ciudadanos valencianos se vean obligados a soportar las consecuencias de las presiones ejercidas por grupos minoritarios: "no toleraré que los valencianos paguemos el peaje del chantaje de las minorías", ha manifestado en clara alusión al acuerdo que, todo indica, Pedro Sánchez llegará con Puigdemont.

No solo eso. Mazón ha asegurado que "España necesita un gobierno estable, seguro, que respete la Constitución, que respete la ley y, sobre todo, necesita un gobierno que respete a la Comunidad Valenciana y acabe con el olvido que hay a la Comunidad Valenciana".

Moreno pide defender la "igualdad" de los españoles

Moreno también ha querido mostrar su apoyo al acto que el PP prepara para este domingo incidiendo en que “mientras haya un gobierno del Partido Popular no vamos a permitir que haya españoles de primera y de segunda”. Además, el presidente de la Junta de Andalucía ha defendido que Alberto Núñez Feijóo y el PP están haciendo “lo correcto”, que es, como ganador de las elecciones, intentar hasta el último segundo obtener los votos necesarios para “cambiar el sanchismo por un gobierno de moderación, eficacia y entendimiento”.

Frente al relato de las minorías independentistas, Juanma Moreno afirmó que "defender los intereses de Andalucía es lo mismo que defender la igualdad de derechos entre todos los españoles”. Además, aseveró que “tenemos mucha fuerza, la de los nueve de españoles que vivimos en Andalucía”, al tiempo que subraya que “ésta no es una tierra cualquiera, es leal, tiene personalidad, criterio, arraigo y fortaleza”.

Mañueco advierte que "la igualdad de los españoles no se negocia"

Al igual que sus compañeros de filas, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, ha querido manifestar su apoyo a la igualdad de los españoles. "es más necesario que nunca defender nuestras siglas y el proyecto de Feijóo", afirmó, al tiempo que incidió en que la igualdad de los españoles "no se negocia".

"La Constitución nos dio un sistema de convivencia territorial que es de todos y para todos. Es inaceptable que Sánchez, junto con los que quieren romper la unidad de España, intente acabar por la puerta de atrás y de forma retorcida con nuestro sistema de convivencia", sentenció Mañueco en su cuenta personal de X.

López Miras alerta de que la "unidad de España está en cuestión"

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado que acudirá al acto convocado por el Partido Popular contra la amnistía y por la igualdad de los españoles que se celebrará el próximo 24 de septiembre en Madrid.

En este sentido, López Miras ha asegurado que "allí estaré, como muchos cientos de ciudadanos de la Región de Murcia, estoy convencido" porque, añadió, "es necesario más que nunca, porque la unidad de España se está poniendo en cuestión" y porque la Constitución "recoge el derecho a manifestarnos".

Además, ha asegurado que acudirá al acto "porque, precisamente, lo que no recoge la Constitución es el derecho a un referéndum de autodeterminación y tampoco a la amnistía". "Como somos defensores de la legalidad y de la Constitución, vamos a estar junto a Alberto Núñez Feijóo, que es el líder que se presenta a una investidura y es el único que defiende la Constitución y la legalidad", ha zanjado.