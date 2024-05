Albiol descoloca a la izquierda y les recuerda que apoyan a un ‘decapitador’

Muere en un incendio en Badalona el presunto autor de la decapitación de Vic y recibe condolencias de PSC, Comuns y ERC… Pero el alcalde responde: “yo no daré mi pésame”

Los bomberos de la Generalitat de Cataluña han trabajado en la extinción de un incendio de una vivienda en la calle de Granada en Badalona en el que ha fallecido una persona. Hasta aquí la típica noticia de sucesos. El problema es cuando el muerto es un conocido delincuente acusado de un turbio asunto: la presunta decapitación de un hombre en Vic, aspecto que ha recordado el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, dejando descolocada a la izquierda que daba sus pésames.

La víctima del incendio está relacionada con el asesinato y decapitación de un vecino de Vic, Joan Pere Madruell, y acumulaba además un largo historial de agresiones y acoso a sus vecinos. Es más, en la fachada de su casa ha aparecido la pintada con la palabra “asesino” y los Mossos están investigando las causas, pero ya hay quien piensa en un ajuste de cuentas por el crimen. Esto no ha sido en cambio motivo para que PSC, Comuns, ERC y la ex alcaldesa Dolors Sabater de la CUP se solidaricen con el delincuente fallecido.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha sido contundente: Agradezco las muestras de solidaridad de PSC, Comuns, ERC y Dolors Sabater por la muerte de un hombre hoy en un incendio en Badalona. Me están preguntando por qué no doy el pésame. Cualquier muerte es trágica, aunque fuera un delincuente que tenía atemorizados a los vecinos, les hacía la vida imposible, amenazaba con quemar la finca y había sido detenido muchísimas veces. Todo el respeto del mundo, pero yo no daré mi pésame”.

Las palabras de Xavier García Albiol, pese a ser controvertidas, están teniendo un respaldo unánime de sus vecinos de Badalona, que le están contestando cosas como “eres el amo, las cosas claras”, “te honra tu honestidad porque a la izquierda la hipocresía y el postureo les va por delante” o “me alquilaría un piso en Badalona sólo por votarte”.