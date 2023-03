Tirón de orejas de Tamames a Patxi López: "Le veo que se excita usted demasiado"

El portavoz socialista ha elevado demasiado el tono durante su intervención y no ha pasado desapercibido para Tamames, que le ha recomendado tranquilizarse por el bien de su salud.

Muchas veces, y más en política, queda demostrado que hay que pensar las cosas dos veces antes de decirlas. Más aún si son acusaciones. Este martes, durante la primera sesión del debate de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, el propio presidente del Gobierno aseguró que Santiago Abascal cada vez que subía al estrado parecía furioso. Este miércoles, ha sido su portavoz Patxi López quien cada vez que hacía lo propio, pedía tranquilidad a la bancada ocupada por los diputados de Vox, que muchas veces no podían evitar reírse de lo que decía el portavoz socialista.

Llama poderosamente la atención que, precisamente el que más nervioso se ha mostrado, como suele ser habitual por otra parte, ha sido el propio Patxi López, que hace unas semanas ya protagonizó un momento de nerviosismo cuando le preguntaron por el Tito Berni. "A ti que más te da", fue la respuesta natural de López ante las preguntas de los periodistas en rueda de prensa.

En una de sus intervenciones de este miércoles, Patxi López se ha venido arriba a la hora de sí, no hay sorpresa, atacar al Partido Popular.

Si quieren hablemos de corrupción 🌹🌹

Tremendo Patxi López 👇👇

# pic.twitter.com/TvW0sUGuKf — Cecilia.GM (@Cecilia_G_M) March 22, 2023

También ciertamente exaltado al finalizar su discurso, sacando pecho de la gestión del Gobierno al que pertenece y orgulloso de la persona que lo preside. Pues bien, esta subida de tono y exaltación excesiva de Patxi López, el mismo que pide tranquilidad a sus oyentes cuando sube al estrado, no ha pasado desapercibida para un hombre tranquilo como Ramón Tamames, acostumbrado a otro tipo de discursos y de política no tan exaltada como la que practica el portavoz socialista.

Por ello un hombre con su edad le ha recomendado, por salud, que se tranquilice un poco a la hora de sus intervenciones. "Le ofrecería cafinitrina, porque estaba al borde del infarto", ha asegurado Tamames, que le ha recomendado, desde la experiencia, mayor tranquilidad.

📺 TV en DIRECTO #MociónDeCensura | Tamames: "Y de Patxi López... saludarle. Hace tiempo que vivimos en el mismo planeta, pero don Patxi, se excita usted demasiado. Desde mis años, le recomiendo tranquilidad" https://t.co/ZZudFN6HZy pic.twitter.com/PdSBw5F70B — EL PAÍS (@el_pais) March 22, 2023

Un mensaje que esperemos cale en el portavoz del PSOE en el Congreso, cada vez más nervioso ante lo que sucede a su alrededor. Guardar la calma en momentos tensos no debería ser una virtud si no una obligación para los políticos, pero Patxi López parece que, según él mismo, no puede contenerse.