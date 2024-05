El misterioso viaje de 52.000 € del ministro Escrivá a Emiratos sin resultados

El actual responsable de Transformación Digital se pegó varios días por tierras árabes sin que haya constancia de qué motivación o propósito tenía salvo una escueta agenda

En los Emiratos Árabes hay muchas actividades qué hacer y es un buen destino para pasar unos días de desconexión conociendo otras tierras. El problema es cuando el que viaja es un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta del erario público y no hay constancia prácticamente de qué hizo salvo una nota de una escueta agenda.

Es el caso del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, que se gastó la friolera de 52.000 euros de dinero público en un viaje a los Emiratos Árabes del 14 al 17 de febrero de 2024.

Según el presupuesto facilitado por Pablo Harour a través del portal de transparencia del Gobierno, el ministro de Pedro Sánchez gastó 44.884 euros en los vuelos para él y sus acompañantes, 5.882 euros en el hotel, y 386 y 94 euros en restaurantes. En total, 52.463 euros del dinero de los impuestos de todos.

El problema no está en el coste del viaje en sí -aunque llama mucho la atención el excesivo precio de los billetes de avión-, sino que además no existe explicación del propio Gobierno sobre el interés de ese viaje para España. Pablo Harour, la persona que revela el coste del viaje de José Luis Escrivá y su séquito, no ha recibido respuesta sin embargo de de los acuerdos que se alcanzaron en ese viaje ni más información al respecto de su utilidad, más allá del coste.

Es más, si uno busca, no encuentra nada de comunicaciones o notas de prensa de la actividad del ministro José Luis Escrivá en Emiratos Árabes más allá de la escueta nota a la agenda del Gobierno de cada día, como visita el M42 Genomics Center o a la Universidad de IA Mohamed bin Zayed el día 15 de febrero, y poco más. ¿Qué hizo Escrivá en Abu Dabi? ¿Vacaciones a costa de todos? Por ahora, sólo sabemos que nos costó 52.000 euros porque como dice Hacienda, “no es magia, son tus impuestos”.