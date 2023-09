Alsina vuelve de vacaciones y da una lección al PSOE sobre la amnistía

“Dirán que la amnistía es merecida, que este es un paso para la pacificación de Cataluña ¿Pero no estaba ya pacificada?”, resalta el conductor de Más de Uno en Onda Cero

El conductor de Más de Uno en Onda Cero, Carlos Alsina, vuelve de las vacaciones más vehemente que nunca sobre los pactos que el PSOE prepara con Carles Puigdemont para asegurar que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente. Así, el presentador radiofónico daba una lección al PSOE sobre los mensajes que está lanzando para justificar una posible amnistía a los independentistas catalanes.

“Tanta memoria para unas cosas, tanta amnesia para otras. El debate que ahora patrocina el Gobierno es sobre si la amnistía es constitucional y urge justificar la legalidad, no si es merecida o no para que Puigdemont y los demás merezcan la impunidad y el olvido, aunque ellos no han hecho nada”, resaltaba Carlos Alsina.

El conductor de Más de Uno destaca que “de la derecha independentista catalán, se nos dirá que este es un paso para la pacificación de Cataluña… ¿Pero no estaba ya pacificada? que es un paso para el reencuentro de los catalanes que ya se habían reencontrado. Que no se puede vivir en la venganza… Pero si ya eso lo habían arreglado los indultos, si esto lo ha dicho el Gobierno mil veces en campaña electoral, se hartó de decir que Cataluña había sido pacificada”.

Carlos Alsina recuerda que “no se le ha oído una palabra en cinco años al Gobierno declarando deseable una amnistía, más bien al revés, recurramos a la docta opinión de Carmen Calvo, vicepresidenta tres años y profesora de Derecho Constitucional que decía que la amnistía está prohibida en nuestra Constitución”.

“Que el presidente del Gobierno cambie de opinión a estas alturas no nos va a sorprender. Pedro Sánchez se pasó la última campaña persuadiéndonos de que los independentistas no eran sus socios y que no iban a tener la amnistía por la que suspiraban, pero no pasa nada porque todo el mundo sabe que no miente, que sólo ha cambiado de opinión”, concluye Carlos Alsina.