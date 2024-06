Los jueces estallan con Sánchez: "contribuye al deterioro de la independencia"

El CGPJ pide “contención” al presidente del Gobierno tras su última carta y alerta de su actitud por el caso Begoña "lleva al deterioro de las instituciones y de la democracia"

Pasadas las elecciones europeas, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -el máximo órgano de gobierno de los jueces- se ha pronunciado sobre la última carta de Pedro Sánchez tras ser citada su mujer, Begoña Gómez, a declarar como investigada, en la que ponía en cuestión el sistema judicial, y lo ha hecho con dureza contra el presidente del Gobierno.

El CGPJ hace “un nuevo llamamiento a la contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales”.

El gobierno de los jueces considera que la carta de Sánchez “hace una valoración política de actuaciones de un juez de instrucción” y por tanto “ven en la necesidad de recordar que las resoluciones judiciales, si bien están sujetas a la crítica moderada y racional de quienes discrepen de ellas y a su impugnación por quienes estén legitimados para recurrirlas a través de los cauces legalmente establecidos, merecen el máximo respeto de todos y, de manera especialmente cualificada, por quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna".

En la carta de Pedro Sánchez, el presidente acusaba directamente al juez Juan Carlos Peinado de interferir en la campaña electoral de las europeas: "habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones", aspecto que ha motivado esta protesta del CGPJ.