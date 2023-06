Militantes de Podemos estallan contra Díaz tras la SER y los vetos: "patética"

Las declaraciones de Yolanda Díaz en el programa de Àngels Barceló negando vetos provocan el cabreo podemita. El militar de Podemos, Julio Rodríguez, se burla de los titubeos de Díaz

Las declaraciones de Yolanda Díaz en el programa de Àngels Barceló en la SER, donde por fin ha hablado de uno de los temas más polémicos, la ausencia de Irene Montero en las candidaturas de Sumar, lejos de apagar el fuego en Podemos lo ha avivado más por los titubeos y explicaciones que de la vicepresidenta segunda que muchos en la formación morada ven falsas.

Yolanda Díaz ha asegurado en la SER que no había vetos, ni a la ministra de Igualdad ni a nadie, “porque no es nuestro estilo”, y ha hablado en su lugar de “renuncias” en las listas de Sumar. Sin embargo, no ha convencido en las filas podemitas que le han dedicado todo tipo de calificativos.

“No me ha podido parecer más patética Yolanda Díaz en la SER, ella mismo ha quedado retratada”, le dedica en un vídeo un destacado militante de Podemos, “encima miente, es falsa y no tiene la valentía de Irene Montero, no da la cara. Di la verdad, habéis vetado y no sólo a Irene Montero”, continúa este militante en su mensaje a la vicepresidenta segunda.

Sobre Sumar, señala que “Yolanda Díaz no dice nada nuevo” y rechaza la política de “no hacer ruido” de la vicepresidenta segunda. Este militante no es el único, han salido otros más conocidos como el ex JEMAD y militar fichado en su día por Pablo Iglesias, Julio Rodríguez, que en un tuit se burla de los titubeos de Yolanda Díaz cuando le preguntan por los vetos sin aclarar su posición.