Patxi López niega haber estado en el Ramses: "Nunca he cenado con ese personaje"

Patxi López asegura no haber cenado con el Tito Berni y ataca duramente al mediador y a quienes, según él, le pagan por intereses: "Esa gentuza tiene un lugar natural: la basura".

Patxi López estuvo en la cena en plena pandemia junto con el Tito Berni y más diputados socialistas en el Ramses. Esa fue la afirmación de el conocido como mediador, Antonio Navarro Tacoronte, y que hizo en exclusiva a Esdiario. Navarro no especificó si fue en la misma mesa o no que el Tito Berni, pero asegura que aquella noche el portavoz socialista estuvo en el restaurante.

Tras estas declaraciones, el foco giró a un Patxi López que siempre se ha mostrado muy nervioso cuando habla del tema, concretamente cuando los periodistas le han insistido en los nombres de los socialistas que pudieron estar aquel día en la cena pagada en parte gracias al dinero conseguido por la trama del Tito Berni y Navarro. El Partido Popular pidió explicaciones al portavoz del PSOE en el Congreso tras la exclusiva de Esdiario, exigiendo aclarar si es verdad o no, o si ha tenido contacto directo en algún momento con el ya exdiputado canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

Este martes ha respondido a esa pregunta. Se la ha hecho el periodista Javier Negre en la rueda de prensa del Congreso y esta ha sido la respuesta de Patxi López.

Patxi López niega su presencia en Ramses y ve intereses de “gente con mucho dinero” en implicarle



Leer más: https://t.co/CwNKkGq6pH pic.twitter.com/WXPlAvIwNu — ESdiario (@ESdiario_com) March 28, 2023

El portavoz y exlehendakari ha negado todas las acusaciones y ha atacado duramente al que las ha lanzado y a quienes, según él, han pagado para que lo haga por intereses: "Hay gente miserable, que son basura, que odian a los socialistas, que tienen mucho dinero y recursos y que no dudan en usar su dinero para pagar a delincuentes para ensuciar y difamar el trabajo y la trayectoria de los socialistas".

Después, Patxi López ha afirmado no solo no haber cenado con el Tito Berni, sino que no ha estado nunca en el Ramses: "Yo no he cenado en mi vida con ese personaje, ni en ninguna mesa de al lado. Yo no he estado en mi vida en el restaurante Ramses y sé que la mayoría de los que estáis aquí sabéis que eso es verdad".

"Nos odian, nos atacan porque no defendemos sus intereses de cloaca porque demostramos que se pueden hacer las cosas de otra manera y esa gentuza tiene un lugar natural que es el cubo de la basura", ha concluido Patxi López, afirmando que "no hará ninguna consideración más sobre este asunto".