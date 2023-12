El Gobierno reconoce que sí “habló” con ERC de la financiación de Cataluña

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido "hacer constar en acta" que "no hay negociación bilateral" entre el Gobierno y Cataluña tal y como aseguran desde la Generalitat.

"No hay negociación bilateral con Cataluña", aseguró este lunes, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda y Función Pública María Jesús Montero. "La consejera [de Hacienda de Cataluña] habrá expresado su pretensión de que quiere que haya esas reuniones, pero desde luego no ha podido decir que haya habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda", aseveró la también vicepresidenta cuarta, reiterando que no se ha reunido "de manera singular" con el Govern catalán para abordar la financiación.

Palabras que chocan de plano con las pronunciadas horas antes por la Consejera de Economía de la Generalitat. Así, Natalia Mas ha insistido que el pacto de ERC con los socialistas prevé una "mesa de diálogo bilateral con el Estado" para negociar un modelo de financiación "singular" para Cataluña. La consejera se ha mostrado, además, convencida de que esta mesa de diálogo se formalizará "durante el primer trimestre del año que viene".

En este sentido, cabe recordar que, entre otras concesiones, el PSOE -el partido de Gobierno- pactó con ERC para conseguir su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez el avanzar en la consecución de un régimen de financiación excepcional para Cataluña o, incluso, la cesión del 100% de los impuestos autonómicos.

"Hemos hablado de qué quieren hablar", señalan a ESdiario fuentes directas del Ministerio de Hacienda. Es decir, al preguntar en el ministerio de María Jesús Montero por la negociación del PSOE con ERC para que Cataluña adquiera ventajas financieras y fiscales con respecto a otras comunidades autónomas, rebajan tal encuentro a una mera reunión entre dos partidos políticos.

En conclusión, según María Jesús Montero no ha habido una "negociación bilateral" con la Generalitat pero tampoco niegan -ahora- que el PSOE y ERC hayan negociado para, precisamente, conseguir el apoyo para investir a Pedro Sánchez. Y entre ese acuerdo de negociación se encuentra el negociar el traspaso de Rodalies, un régimen de financiación excepcional y la cesión del 100% de los impuestos autonómicos. El Ministerio de Hacienda está inmerso en una evidente contradicción. El partido -PSOE- y el Gobierno unas veces se diluyen y, otras, desde La Moncloa se intenta trazar una línea gruesa de separación.