Ayuso y Juanma Moreno: así se gestó la unión de las dos ‘almas’ del PP

Los dos barones territoriales del PP, Ayuso y Juanma Moreno, unieron fuerzas para conseguir en Fuenlabrada lo mismo que en Andalucía: desbancar al PSOE de su histórico feudo.

La unidad y fortaleza del Partido Popular está en su máximo apogeo. Y aunque muchos traten de buscar divisiones y discrepancias entre las dos almas del PP, la que representan Ayuso y Juanma Moreno -los dos grandes barones territoriales del PP-, lo cierto es que las sinergias son totalmente palpables tanto en la esfera pública como privada. Y sus afiliados y simpatizantes así lo perciben.

Ayuso y Juanma Moreno, la cara más combativa en conjunción con la más moderada, en perfecta coordinación, para tratar de conseguir un objetivo común: derrocar al PSOE en los cercanos comicios autonómicos y municipales. Eso es, precisamente, lo que se percibió ayer en Fuenlabrada, en un multitudinario mitin, con una repetida máxima: si se puede salir del socialismo en Andalucía -después de cuarenta años- también se conseguirá en el municipio que lidera el cinturón rojo de la Comunidad de Madrid. Fuenlingrado, lo llaman.

Ayuso aceptó al segundo la presencia de Juanma Moreno en Fuenlabrada

El ideólogo de la presencia de Juanma Moreno en Fuenlabrada, junto a Ayuso, es el PP de Madrid y, concretamente, el núcleo de Alfonso Serrano. El objetivo que subyace es el tratar de conseguir el voto socialista moderado en un municipio que es feudo del PSOE desde 1979. Algo que Moreno logró, y con creces, en Andalucía.

La idea fue automáticamente trasladada a Ayuso para que diera su aprobación. Y lo hizo encantada. Aceptó la maniobra al segundo. Y los artífices se pusieron manos a la obra para cuadrar las apretadas agendas de Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso: Noelia Núñez, la pletórica candidata a la alcaldía de Fuenlabrada, fue finalmente arropada por las dos almas del PP en perfecta armonía.

Por la parte del Juanma Moreno también hubo una automática aceptación. El PP de Andalucía tuvo en cuenta la total entrega de Ayuso a la petición de arropar a Juanma Moreno en Cádiz durante la campaña electoral de las andaluzas. En ese caso, el objetivo era el inverso: se buscaba que Moreno Bonilla arañase los votos de VOX en una provincia, la gaditana, en la que el partido de Abascal tenía una importante masa de electores.

Feijóo da una total libertad a Ayuso

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, proviene del ámbito autonómico -y se nota-. Si bien se sitúa en el alma moderada del PP, permite una total autonomía de acción y reacción a sus líderes territoriales. Algo que destacan y confirman desde Génova hasta Sol.

“Es que la cabeza de cartel en la Comunidad de Madrid es Isabel Díaz Ayuso, no Feijóo, quien da la cara en las elecciones es ella”, inciden desde Génova cuando se le pregunta si se inmiscuyen en la campaña y listas de Ayuso. “Ella es la presidenta del PP de Madrid y tiene total autonomía, su éxito será, desde luego, el de todo el Partido Popular”, sentencian.

Algo que no implica, tal y como aseguró en público el propio Feijóo, que él se haga “corresponsable” de los resultados que se cosechen en los próximos comicios. “Si el PP es la primera fuerza estaremos dando el primer paso para dar a España un Gobierno mejor. No me daré por satisfecho si conseguimos menos de esto, asumo el reto en primera persona”, ha asegurado Feijóo en su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP de hace unas semanas.

Desde Sol, el núcleo cercano a Ayuso, lo ratifica. “Génova nos da total libertad y entienden que en la Comunidad de Madrid hay una cultura política diferente a la que existe en otras regiones de España y que, por tanto, la campaña y las formas se debe adaptar a tal idiosincrasia”, explican. “La Presidenta [Ayuso] está conformando unas listas libremente con sus personas de confianza y las más capaces”, insisten. Además de que “la relación personal entre Ayuso y Feijóo es buena, hay sintonía”.

Feijóo estará con Ayuso en el cierre de campaña

Ayuso estará arropada, así lo confirman desde Sol, por Feijóo en su cierre de campaña de las elecciones autonómicas. El líder del PP nacional no dudará, así, en acompañar -en las grandes plazas- a una Ayuso que previsiblemente saldrá reforzada tras unos comicios que le otorgarán la mayoría absoluta.

Y, ciertamente, la estrategia le está funcionando al PP. Se les nota optimistas ante un tendencial cambio de ciclo político, aunque reconocen que queda mucho esfuerzo y trabajo por delante. Pedro Sánchez, a pesar de que está en caída libre tal y como reflejan todos los sondeos -salvo el CIS del socialista Tezanos-, persiste en no dar su brazo a torcer y usar todo tipo de artimañas políticas para conseguir revalidar su estancia en La Moncloa.

Y si tiene que arriesgar, temen desde el PP, lo hará y con todas las consecuencias. Incluso recurriendo a la -así conocida por muchos- traidora Yolanda Díaz. No tiene nada que perder.