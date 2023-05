Ayuso y el contundente calificativo con el que define a Bolaños tras su 'número'

La presidenta madrileña da su opinión por primera vez después de que el ministro intentara entrar en la tribuna para el desfile cuando no estaba invitado, en un movimiento más que pensado.

Tristemente fue la imagen de la celebración institucional del Dos de Mayo en Madrid. Una imagen que forzó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al intentar subir a la tribuna cuando no estaba invitado a la misma. Sin embargo decidió montar el número en el momento adecuado para crear primero desconcierto y después crispación. Precisamente una palabra que utilizó tras su intentona de torpedear el acto para definir a Isabel Díaz Ayuso y su equipo, que fueron quienes le impidieron el acceso a un sitio donde no le correspondía.

Un día después, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido a otra de las protagonistas de la escena: la encargada del protocolo. Y es que la dirigente popular lo tiene claro y, en una entrevista con Angels Barceló en la Cadena SER, ha contado su punto de vista de lo sucedido y ha tildado al ministro de provocador. De esta manera apunta a un único culpable y a un objetivo: lo primero, Félix Bolaños, y lo segundo, para "provocar" e intentar de todas las maneras "reventar" el evento.

⭕📹 Ayuso: “Usted no tiene por qué venir. Bolaños venía a provocar, insisto. Se estuvo buscando reventar este evento y crear mal ambiente. Le habíamos advertido hace días” https://t.co/PLY4xANkux pic.twitter.com/rjuTLfbCHo — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) May 3, 2023

"Nos exige que tengamos que rendirnos y ni siquiera ser escuchados, y no atender ni al protocolo ni a las invitaciones que nosotros consideramos", ha señalado durante su charla con la periodista, donde también ha reprochado que el Gobierno de Pedro Sánchez intente "avasallarlo todo".

Ayuso ha defendido que nadie tiene por qué obligar a nadie a acatar dónde se deben poner los sitios. "No es un día para ministros, es un día del Gobierno autonómico", ha remarcado, al tiempo que ha sostenido que Bolaños no fue invitado sino que acudió "en calidad de acompañante" de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Una ministra que, por cierto, no hizo caso al "espectáculo" de su compañero.

Félix Bolaños sabía de sobra que no podía subir a la tribuna, pero aun así montó el numerito. Este Gobierno está demasiado acostumbrado a aparcar el Falcon como les viene en gana. Hoy, sin embargo, han topado con una eficaz responsable de protocolo que les ha "puesto" en su… pic.twitter.com/GQsnSUopds — Antonio M. Beaumont (@Amartinbeaumont) May 2, 2023

Enviado por Sánchez

“En La Moncloa han perdido el norte, ya no saben qué hacer para copar protagonismo”, era una de las frases más repetidas este martes tras lo sucedido. Y es que, obviamente, todo parece indicar que detrás de este movimiento más que pensado estaba Pedro Sánchez. Además, el actual ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática apunta a poder ser el posible sustituto de Juan Lobato al frente del PSOE en la capital.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños (c), durante el acto cívico militar con motivo del Día de la Comunidad de Madrid

Precisamente, la falta de presencia y de importancia de este último en un acto en la Comunidad donde se supone debería de mandar, provocó que Sánchez moviera ficha y colocara ahí a Bolaños. Al presidente del Gobierno tampoco le parecía suficiente Margarita Robles y mandó a inmolarse a Bolaños para eclipsar el acto. En su mente, dos opciones y ninguna favorable para la máxima dirigente popular: en caso de aceptar su presencia sería como una "bajada de pantalones" y un triunfo para los socialistas; en caso de no hacerlo, como sucedió, desviar la atención y atacar a la máxima mandataria autonómica.