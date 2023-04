Carlos García Adanero 'estalla' contra Sánchez y Díaz: "Es todo humo"

Carlos García Adanero, candidato a la alcaldía de Pamplona por el Partido Popular, expresa a ESdiario la necesidad de "acabar con el sanchismo" porque "somos los campeones en todo lo malo".

El jurista español se ha mostrado positivo con el ambiente social que presencia. Para Adanero, en lo que a él respecta, “está todo bien” y, añade, que los ciudadanos están con “muchas ganas de ir a votar el día de las elecciones". Se ve, en suma, con posibilidades de ser el futuro alcalde de Pamplona.

En este sentido, viendo los indicativos que van aportando las encuestas, asegura estar “de subida”, siendo para el político una “novedad”, ya que hasta ahora había existido la lista conjunta y, en estos momentos, “lo que dan las encuestas es que el Partido Popular está en alza”.

Tal y como hemos avanzado en ESdiario, el Partido Popular no solo está posicionándose líder en Pamplona, sino que – mirando las encuestas demoscópicas privadas – este partido se encuentra líder a nivel nacional tanto a nivel autonómico, como a nivel municipal en muchos territorios.

Adanero asegura que las ganas de acabar con el sanchismo son “cada vez son mayores” y que por esta razón “la alternativa es el PP”. De igual manera, notan cómo las personas se están dando cuenta de lo que supone el Pedro Sánchez. Especialmente, tras ser testigos de la situación actual de caducidad que muestra el gobierno.

“Tenemos un gobierno en el cual una parte acusa a la otra de prevaricar. Un gobierno en el que antes eran dos y ahora, por el contrario, son tres; se ha pasado de un gobierno bipartito a uno tripartito”, ha afirmado Adanero a este medio.

Para mejorar la situación es necesario mencionar la candidatura presentada por Yolanda Díaz para las futuras elecciones generales. “Esto se está pasando de frenada” añade el diputado popular. Están inmersos en solucionar las guerras que tienen entre ellos que dedican sus esfuerzos en solucionar el problema.

“Ahora vemos que, dónde había dos, ahora hay tres: Uno de ellos va en contra del partido al que le nombró. Hablan de grandes cifras pero lo cierto es que a todos nos cuesta la cesta y la hipoteca de la compra mucho más que cuando Sánchez llegó al gobierno”

Y lo cierto es que tenemos a un presidente del Gobierno que anima a la vicepresidenta para actuar en contra de Podemos con el fin de destruir, poco a poco, este partido. “Sanchez necesita apoyarse en alguien para intentar –junto con Bildu y Ezkerra – que las próximas elecciones le sigan dando los números”, ha incidido.

En términos generales, los votantes están atravesando una situación en la cual hay un Partido Socialista que tiene que buscar todo tipo de apoyo en aquellos con los que jamás pactaría. Al mismo tiempo, opina Adanero, “tenemos a Unidas Podemos, que está en contraposición del PSOE, que le critica y afirma que prevarica”. Todo ello antes de pactar con Montero o Belarra.

Por no olvidar que tenemos, también, un tercer partido político que está en contra de Unidas Podemos y que encuentra imposible llegar a acuerdos de forma interna. No resulta difícil saber quién maneja todo esto, pues tiene nombre y apellido: Pedro Sánchez. Quien trata de hacer “equilibrios para que esto no explote” ha expresado el diputado.

El 'Caso Mediador' que afecta al PSOE

Otro de los temas de relevancia en términos de actualidad es el caso de ˈEl mediadorˈy el ˈcaso cuartelesˈ. “El gobierno de España lo que está tratando de hacer es eclipsar el caso mediador convirtiéndolo en el caso de la guardia civil” ha expresado a ESdiario.

Por su parte, Adanero opina que “el PSOE es especialista en esto” añade, además, que “parece mentira que el diputado al que hicieron dimitir, era un diputado del grupo socialista”. El jurista se muestra de acuerdo con el hecho de que si alguien ha cometido algún delito, “lo que hay que hacer es perseguirlo y ponerlo ante los tribunales que es lo que se ha hecho”.

En pocas palabras, lo importante que hay que saber son las relaciones de los miembros del partido socialista en toda esta situación. “Esto es la parte que no se quiere saber y que el PSOE quiere darlas por olvidadas. Ahora nadie conoce a Tito Berni”. Considera, concluyendo con este tema, que una vez se ocultan los nombres, lo que se hace es “poner bajo sospecha a todo el grupo parlamentario”.

Yolanda Díaz descubre el ˈefectoˈ Semana Santa

La llegada de la Semana Santa ha traído consigo más turismo y, con ello, un aumento del empleo. No obstante, Yolanda Díaz ignora el hecho de que somos el país número uno de la UE con más tasa de desempleados. Y para ello, ha mostrado datos que no reflejan la realidad.

Adanero piensa que “es todo humo”. Se pregunta, además, “¿en qué ha bajado el empleo juvenil?, ¿en qué ha mejorado la vida de los jóvenes?”. El político confía en que el cambio reside en echar a Sánchez y a Díaz del gobierno y que, si la situación es tan negativa, “tiene que admitir que has sido incapaz de hacer lo que tu querías hacer” ha concluido.