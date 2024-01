Podemos amenaza a PSOE y Sumar con repetir el ‘no’: "somos decisivos, recuerden"

Los podemitas se regodean de tener la sartén por el mango: “hacer las cuentas, los cinco escaños de Podemos son decisivos aunque Junts vote a favor”

Podemos no se baja del burro de su voto en contra del decreto del subsidio de desempleo, el único de los tres decretos del Gobierno de Sánchez que descarriló por la unión de los votos de los cinco diputados podemitas a los de PP y Vox. Y no sólo eso, los de Pablo Iglesias recuerdan al PSOE y Sumar que ahora tienen la sartén por el mango y que no van a tener problemas en votar ‘no’ en el futuro a medidas del Gobierno si así lo consideran.

De nada está sirviendo la campaña del equipo de opinión sanchista criticando a Podemos por votar lo mismo “que la derecha y la extrema derecha” o intentando desmontar los argumentos esgrimidos para rechazar el decreto de Yolanda Díaz. Los podemitas están contentos con su decisión -¿O habría que hablar mejor de venganza?- y lanzan varios mensajes a su ex compañeros de coalición.

“He leído a varios periodistas diciendo que los cinco escaños de Podemos son decisivos cuando Junts se abstiene. No es correcto, hagan las cuentas. Son decisivos también cuando Junts vota a favor”, recordaba el ex portavoz de Podemos, Pablo Echenique, añadiendo una advertencia “cuando venga el siguiente trágala con recortes sociales, recuérdenlo”.

Desde el Canal Red, la TV online de Pablo Iglesias, se lanzaba también el mismo mensaje y se le hacía memoria a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez en particular: “quizás el PSOE no ha calculado bien el complicado efecto de romper la mayoría plurinacional y democrática y sacar a Podemos del Gobierno”.

La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, una de las víctimas de la purga de Yolanda Díaz, indicaba al Gobierno que “si pretende contar con los votos de los cinco diputados de Podemos para sacar adelante medidas en el Congreso tiene que renunciar al trágala, a pedir el apoyo a cambio de nada” y que si el PSOE negocia con ellos “votarán a favor”. La aritmética parlamentaria se le complica más a Sánchez más allá de los chantajes de Junts.