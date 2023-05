Pablo Iglesia e Irene Montero, ¿en los toros?

El torero Román Collado ha emplazado a Pablo Iglesias y a su mujer, Irene Montero, con los que coincidió en un concierto de Sabina, a conocer el arte del toreo

El torero Román Collado ha invitado al fundador de Podemos, Pablo Iglesias, y a su mujer, la ministra de Igualdad, Irene Montero, a los toros este domingo. Una cita importante para el matador, pues es su segundo compromiso en la Feria de San Isidro.

No vayan a pensar que comparten pandilla o que se encontraron en el callejón de un ruedo. No, coincidieron el pasado jueves en el concierto que Joaquín Sabina dio en el Wizink Center. "Los tenía al lado. En la misma fila. Nos hicimos una foto. Luego me presenté como matador de toros y le dije que aunque estuviera en contra de mi profesión, me encantaría que fuese a Las Ventas. Y lo invité a que viniera a verme y conociera el toreo".

Román invita a Pablo Iglesias a los toros en San Isidro: "Hablamos después del 28-M" https://t.co/UMJSzCOXdo Aquí teneis a la parejita disfrutando de la vida mientras millones de españoles no llegan a finales de mes !!!!! — Felix (@Felix86732066) May 27, 2023

Pablo Iglesias escuchó a Román. El concierto estaba a punto de acabar. "Charlamos durante dos minutos. Me dijo que el domingo eran las elecciones y no podía ir. Así que insistí en que podríamos ir juntos al tendido cualquier otro día. Le dije que era una persona normal, que me estaba viendo, con sus mismos gustos musicales. Tengo ganas de enseñarle el toreo. Ya sea en un tentadero o en la plaza. 'Vamos juntos a Las Ventas. Te explico. Y luego ya opinas', le dije. 'Me encantaría enseñarte lo que es el toreo. No quiero debatir. Quiero que lo entiendas desde el punto de vista de un torero. Le di mi Instagram y se comprometió a responderme a través de Twitter y fijar un día". La conversación acabó con el clásico "estamos en contacto".

Este domingo, en San isidro

Román Collado hará el paseíllo con Fernando Robleño y José Garrido este domingo. Matarán la corrida de Adolfo Martín. Ya en 2018, Román dio una dimensión de torero valiente en aquel San Isidro la tarde que compartió cartel con Roca Rey, la máxima figura del toreo. "Estoy muy ilusionado con el domingo. Voy a dar lo máximo. Espero cuajar un toro y torear bien. Creo mucho en los toros. No me conformo con la oreja del otro día. Al revés, me motiva".