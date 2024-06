La jueza azote de Sánchez denuncia su machismo: "El maridito defiende a Begoña"

La presidenta de la APM y decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco, analiza en ESdiario los ataques de Pedro Sánchez a los medios y a la Justicia ante el 'caso Begoña Gómez'.

La investigación de la mujer del presidente del Gobierno prosigue, tal y como venimos avanzando en ESdiario. Precisamente, el juez que investiga a Begoña Gómez ha cedido a la Fiscalía Europea la parte de la investigación abierta contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos, como le había reclamado el órgano comunitario.

Cabe recordar que el juez que abrió diligencias a raíz de la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias investiga ahora quién firmó en nombre de la esposa del presidente del Gobierno su citación como imputada.

Bajo este intrincado contexto para Pedro Sánchez, ESdiario se ha puesto en contacto con María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y decana de los jueces de Madrid, quien ha concedido una pormenorizada entrevista.

Sobre las críticas al juez Peinado, quien instruye la causa de Begoña Gómez, por citar a la mujer de Sánchez en la semana de la recta final de la campaña de las recientes elecciones europeas, Del Barco denuncia en ESdiario, conironía, que "no tendríamos que instruir causas penales durante el periodo electoral, no tendríamos que instruir hasta que constituya un gobierno, tampoco si va a haber una moción de censura...". "La Ley de Enjuiciamiento Criminal es clara y los jueces lo que tenemos que hacer es seguir tramitando los tiempos de la justicia, no el de los políticos", sentencia.

"El juez Peinado sigue la instrucción de la causa y dicta sus resoluciones en el momento en el que el procedimiento le pone la decisión de tener que decir cuando resuelve", explica la presidenta de la APM.

Y en velada referencia al presidente del Gobierno, María Jesús del Barco asevera en ESdiario que "parece ser que Begoña Gómez no puede defenderse por sí misma, entonces necesita que Pedro Sánchez salga en su defensa. Estos gobiernos, que son muy igualitarios y todo, pero al final nos tienen que tutelar permanentemente a las mujeres, porque parece que si no viene nuestro maridito no sabemos defendernos nosotras solas".

En conclusión, "la campaña electoral es cosa de los políticos y además debemos estar al margen de la campaña electoral. Si estamos reclamando permanentemente una independencia y un respeto a nuestra independencia, tenemos que actuar con esa independencia", insiste la presidenta de la APM.

