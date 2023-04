"Frankenstein" salta a la yugular del rey Don Juan Carlos por su vuelta a España

Portavoces de Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País y BNG han afeado este martes la visita del rey emérito y subrayan que el viaje es una muestra de la "impunidad" que rodea al monarca.

A la izquierda política de nuestro país le ha faltado tiempo para aprovechar la oportunidad y "saltar a la yugular" del rey emérito. Don Juan Carlos vuelve esta semana a España para participar, al igual que el año pasado, en las regatas de vela en Sanxenxo y partidos como Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País y BNG han criticado esta nuevo viaje del padre del rey Felipe VI a España. Los mensajes en común: no es digno de ser recibido con honores y su viaje es una muestra de la impunidad que rodea al monarca.

Llama la atención que hablen de impunidad cuando todos los casos contra el rey Juan Carlos han sido archivados y se ha demostrado su inocencia. Sin embargo, sus detractores siguen con la misma cantinela de siempre. Uno de ellos, no podía faltar, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que entiende que la visita demuestra esa impunidad porque "todo el mundo sabe que (Juan Carlos I) fomentó corruptela en los últimos 40 años y pensaba que parte de este país era suyo".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha censurado los "shows mediáticos" que provocan las visitas del rey emérito, del que ha dicho que, a pesar de que se le conozca así, "se olvida que sigue siendo rey". Por ello, ha reclamado al Gobierno la revocación del título al exmonarca por "higiene democrática".

Otro que no podía faltar para atacar a Juan Carlos I es es el líder de Más País, Íñigo Errejón, que ha sido el que ha dicho que no es digno de recibir honores. No solo eso, exige una disculpa a los españoles y la "responsabilidad cívica mínima de facilitar la actuación de la Justicia" en lugar de escudarse tras "privilegios medievales".

El líder de Más País, Íñigo Errejón

El portavoz del BNG, Néstor Rego, directamente ha insultado al que fuera rey de España, calificando la visita de este "delincuente" como "indecente". Además, ha asegurado que está "huido de la justicia".

Podemos se suma al carro

Por ejemplo, como no podía ser de otra forma, Podemos. Ha sido el presidente del grupo parlamentario de los morados, Jaume Asens, el que ha asegurado que ve desafortunado el viaje de Juan Carlos I e insiste en que el emérito "no ha dado explicaciones" sobre su presunta implicación en supuestos casos de cobro de comisiones.

En la misma línea se ha expresado en rueda de prensa el coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna, que es secretario en la Mesa del Congreso que ha dado un paso más afirmando que el emérito nunca ha "respondido a sus fechorías". "Debería estar dando explicaciones y no paseándose en regatas", ha expresado repitiendo las palabras que ya transmitió en redes sociales al conocerse la noticia.