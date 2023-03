La cena en Ramsés del Tito Berni: juerga con Madrid en Estado de Alarma

“Cenar no es delito”, dice Patxi López, en defensa de los 15 diputados que burlaron las normas del Estado de Alarma impuesto en Madrid por Pedro Sánchez. Otra razón para dimitir.

Los 15 diputados del PSOE que cenaron en el restaurante Ramsés de Madrid el 21 de octubre de 2020 engañaron a todos los ciudadanos al saltarse las normas del Estado de Alarma impuesto por Pedro Sánchez en la capital. No está claro si esos representantes de los españoles acabaron en un burdel o consumieron sustancias estupefacientes, pero sí sabemos que en esa cena se saltaron las normas del Estado de Alarma decretado por el Gobierno para ocho localidades de esta comunidad autónoma, que entró en vigor el 9 de octubre y finalizó el 24 de ese mismo mes.

Hay que recordar que fue precisamente este mismo motivo, saltarse las normas del confinamiento, el que llevó al ex primer ministro británico Boris Johnson a dimitir en julio pasado, tras un escándalo provocado tras conocerse que había organizado fiestas en Downing Street en plena pandemia.

El Estado de Alarma impuesto a Madrid por Sánchez limitaba a 6 el número de comensales por mesa que podían reunirse en un restaurante y obligaba a dejar de servir a las 10 de la noche

En su guerra obsesiva contra Madrid y contra su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, Sánchez convocó un Consejo de Ministros extraordinario el 9 de octubre de 2020 en el que se aprobó el Real Decreto 900/2020 que estableció el Estado de Alarma durante 15 días en la capital y en ocho municipios más de la región.

Entre otras medidas, ese decreto limitaba a 6 el número de comensales por mesa que podían reunirse en un restaurante y obligaba a dejar de servir a las 10 de la noche. Los establecimientos debían echar el cierre a las 11 en punto como muy tarde. Así estaban los madrileños en aquella fecha en la que Tito Berni cenaba por todo lo alto junto a un nutrido grupo de empresarios y 15 diputados socialistas en Ramsés, un céntrico restaurante de moda situación en la plaza de la Independencia, frente a la Puerta de Alcalá.

Es evidente que, como mínimo, los miembros del partido del Gobierno que encerraba a los madrileños se saltó a la torera las limitaciones que ellos imponían a los demás. Solo eso merecería que se conocieran los nombres de los comensales y que el PSOE les pidiera su acta de diputados.

Pero es más, es difícil pensar que cumplieran el horario de cierre. Aquel día 21 de octubre de 2020 se celebraba en el Congreso de los Diputados la primera sesión de la moción de censura a Pedro Sánchez presentada por Vox. El Pleno acabó unos minutos antes de las 9 de la noche, así que o los diputados invitados a Ramsés se ausentaron del hemiciclo o resulta inverosímil que a las 10 de la noche, hora en la que los restaurantes estaban obligados a dejar de servir las meses, les hubieran servido ya los postres.

Se desconoce si la fiesta continuó después de Ramsés

¿Dónde fueron después? No lo sabemos. Si querían cumplir en eso la norma, no les quedaba más remedio que irse directos al hotel. Ni siquiera podían reunirse más de 6 personas en un domicilio particular. Si se fueron a celebrar la noche a un prostíbulo, práctica habitual del grupo de Tito Berni, la violación de la norma vigente sería incontestable, además del reproche que merece en sí mismo ese comportamiento.

Todo eso que a Patxi López le parece que no importa, "¡qué mas te da!", debe ser explicado de forma urgente a los españoles en general y a los madrileños en particular.