Los presidentes del PP ante la crisis de Vox blindan sus pactos autonómicos

Macarena Olona, Rubén Manso, Sánchez del Real y, ahora, Espinosa de los Monteros. Los liberales abandonan a Abascal. Y en el PP ya están en alerta ante los cambios en la dirección de Vox.

"Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos no son tan mayores y, aunque actualmente están todos bien, he pasado suficientes noches de hospital con ellos para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro", con estas palabras Iván Espinosa de los Monteros renunciaba este martes a seguir siendo diputado por Vox.

Gracias @ivanedlm a ti por dedicar todos estos años a España y a VOX, con todo tu talento y todas tus energías.



Una suerte seguir contando contigo en VOX, porque como dices "la misión merece la pena".



¡Viva España! 💪🇪🇸 pic.twitter.com/xsA63KYLd4 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 8, 2023

Tras la marcha de Rubén Manso, Macarena Olona y Sánchez del Real, el máximo exponente -y más célebre- de la facción liberal, o moderada, que restaba en el partido de Abascal la constituía el marido de Rocío Monasterio. Ahora, con tal renuncia, alertan incluso afines a Vox, el posible cambio de tendencia ideológica o de praxis política se asemeja una realidad inexorable. Además, la dirección del partido deberá acometer cambios relevantes a nivel orgánico. Por lo de pronto, ya se sabe que Carla Toscano -tras haber renunciado Juan Luis Steegmann- será la persona que sustituya el escaño de Iván Espinosa de los Monteros.

Cautela en el PP

Los cambios en Vox que se puedan llegar a palpar en un próximo futuro mantiene en vilo a unos populares que poseen pactos con ellos tanto a nivel autonómico como municipal. Y no solo en esos niveles territoriales, también creen que puede llegar a afectarles en las interlocuciones en el Congreso.

Hay "cierta preocupación" por la "crisis interna" detectada en Vox, confirman a ESdiario fuentes de Génova. Algo que se ha agravado tras la salida de Espinosa de los Monteros. Y es que ha "aumentado la preocupación" porque con él había una "fácil interlocución", sobre todo en el Congreso a nivel de portavoces.

En todo caso, reconocen otras fuentes del PP, "hay que esperar a conocer quién será el nuevo o la nueva portavoz de Vox en el Congreso", subrayan.

Los cambios en Vox podrían beneficiar al PP

De materializarse una tendencia más conservadora en Vox tras la desaparición del ala más liberal del partido, "podría favorecer al PP", inciden otras fuentes populares a este periódico.

"Una parte del electorado de Vox se puede quedar huérfano y regresar al PP o, al menos, plantárselo", inciden. "El PP seguirá apostando por la moderación que caracteriza a Feijóo y a todo su equipo" y, por tanto, "si Vox se distancia todavía más de la moderación ideológica y verbal, puede venir bien al PP a la hora de engrosar su masa de electores", apostillan nuestras fuentes.

En todo caso, reiteran, "cautela". Hay que esperar a observar los movimientos orgánicos e ideológicos del partido de Abascal para extraer conclusiones certeras.

Lo que parece del todo descartado, inciden desde Génova, "son los falsos rumores de que Espinosa de los Monteros vaya a ingresar en el PP algún día" pues "él sigue siendo militante en Vox" y, además, aunque es un "destacado activo", no tiene cabida "en el actual PP de Feijóo", inciden.