Page deja vendidos a 8 diputados del PSOE pero recibe un baño de cruda realidad

Este próximo martes puede darse la paradoja, cuando se vote la proposición de la ley de amnistía, de que el mismo Emiliano García Page que ha acusado a la cúpula del PSOE de situarse en el "extrarradio de la Constitución", deje él mismo a sus ocho diputados en ese mismo extraradio.

Se trata de los parlamentarios que en el Congreso representan a Castilla-La Mancha y que son Sergio Gutiérrez, Isabel Rodríguez, Jesús Mayoral (que sustituyó Milagros Tolón tras su nombramiento como delegada del Gobierno en C-LM, Gonzalo Redondo, Isabel Iniesta, Alberto Rojo, Emilio Sáez, Luis Carlos Sahuquillo.

Porque el torpedo lanzado por el presidente de Castilla-La Mancha y líder de los socialistas manchegos ha dejado vendidos a los 8 representantes de esa comunidad autónoma en las Cortes.

Page: "O sea que si yo me reúno con Puigdemont, me aplauden. Pero si me reúno con el presidente de Andalucía, se disgustan. Ese no es el país en el que yo creo" https://t.co/O7B4Jnuhji pic.twitter.com/6FKFTBlf06