De Revilla a Illa: el PP repite en Cataluña la campaña premiada de Cantabria

"Cuando votas a Illa votas a Puigdemont. Así de sencillo", con esta claridad en el mensaje, el PP de Cataluña, con Alejandro Fernández como candidato a la Generalitat, trata de remarcar la consigna sobre la que ha pivotado la campaña del 12M: el PSC es la muleta del independentismo y ha dejado de ser constitucionalista tras las cesiones de Pedro Sánchez a Junts y ERC -como la Ley de Amnistía-.

Cuando votas a Illa, votas a Puigdemont.



Es así de sencillo. #TuVotoLoCambiaTodo pic.twitter.com/aR2lbInlNd — PP de Catalunya (@PPCatalunya) May 9, 2024

Esta original campaña del PP, tal y como se aprecia en el vídeo anterior, muestra una cara de Salvador Illa, el candidato del PSC, y una zona para rascar que revela la cara de Carles Puigdemont.

Se trata de una campaña que, ciertamente, emula a la exitosa campaña del PP de Cantabria, con la que frenaron a Miguel Ángel Revilla, y con la que, incluso, han conseguido un prestigioso premio.

Concretamente, tal y como contamos en ESdiario, la agencia española Ernest logró un hito notable en el ámbito de la comunicación política al liderar la estrategia del Partido Popular que condujo al fin del mandato de Miguel Ángel Revilla en Cantabria.

Este logro fue ampliamente reconocido en los prestigiosos Napolitan Victory Awards, celebrados en Washington, Estados Unidos, conocidos como los 'Oscar' de la comunicación política a nivel mundial.

La campaña electoral del 28 de mayo, que culminó con la elección de la popular María José Sáenz de Buruaga como presidenta de Cantabria, se erigió como el punto álgido de esta estrategia exitosa. Este reconocimiento otorgado por los Napolitan Victory Awards reafirma la efectividad y la calidad de la labor desarrollada por la agencia Ernest, situando su campaña como la más destacada a nivel global en el campo de la comunicación electoral.

Además, los galardones otorgados por The Washington Academy of Political Arts and Sciences también reconocieron el innovador enfoque del primer cartel electoral elaborado con material lenticular.

Este cartel revolucionario presentaba una alternancia entre los rostros de Miguel Ángel Revilla y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajo el lema "Son lo mismo", generando un considerable impacto mediático a nivel nacional.

La técnica lenticular empleada en la impresión del cartel permitió crear una pieza dinámica, cuyo contenido cambiaba según la perspectiva del observador. Con cada desplazamiento ante el cartel, se alternaban los rostros de los líderes políticos cántabro y español, destacando así la alianza política entre sus respectivos partidos (PSOE y PRC) tanto a nivel regional como estatal. Este enfoque innovador no solo captó la atención del público, sino que también subrayó la conexión política entre ambas figuras prominentes en la escena política española.