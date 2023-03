‘El Mediador’ desvela que contrató a “132 prostitutas” para “el PSOE” en Madrid

Susana Pastor, presidenta de Astras, confirma en exclusiva en ESdiario las declaraciones de 'el Mediador' y afirma haber visto fotos de altos cargos del Gobierno del PSOE con prostitutas.

Muchas son las preguntas que todavía nos hacemos sobre el Caso Mediador pero lentas son las respuestas que, paulatinamente, nos va dejando Marco Antonio Navarro Tacoronte, el protagonista de la trama de Tito Berni. A lo largo de los últimos días hemos ido publicando una entrevista en exclusiva que el Mediador concedió a ESdiario y que está marcando la agenda mediática e institucional.

En esta nueva entrega, Navarro Tacoronte desvela una información muy relevante sobre las prostitutas que llegó a contratar “única y exclusivamente para el PSOE”. Y es que, más allá de la presunta trama de favores y mordidas entre políticos y empresarios, se encuentra una sórdida red de fiestas, drogas y prostitución que afectan -como reflejan las imágenes que trascendieron- a también miembros del PSOE.

Susana Pastor, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, también ha hablado en exclusiva para ESdiario y ratifica las declaraciones de el Mediador añadiendo que ella ha visto fotos -que están muy bien guardadas- de altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez con prostitutas.

En este sentido, el hasta hace poco diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni, tal y como hemos publicado en exclusiva en ESdiario, fue grabado con, al menos, una prostituta a pesar de que votó a favor de la abolición de la prostitución en el Congreso en sintonía con el ideario de su partido.

¿Cómo contactaba usted con las prostitutas?, le inquiere el periodista de ESdiario. “Mira, si me pusiera a recordar ahora cómo hablo yo con ellas o con quién hablo, nos podríamos pegar una semana aquí. Vale, Una semana. Vale. Siempre viene recomendada por alguien”, empieza contando el Mediador.

¿Entonces cómo encontraba en Madrid a las prostitutas que luego contrataba?, le vuelve a cuestionar el periodista. A esto responde Marco Antonio Navarro con una reveladora respuesta: “Será porque alguien de este Gobierno maravilloso, me dijo oye, mira que yo en algún momento he tratado con cierta persona”. Y añade: “Yo no conocía a nadie, intenté buscar información entre las personas con las que yo me reunía. Usted se cree que yo voy por la calle, por Gran Vía, preguntando quién da servicio de catering. Va a ser que no, y hoy vamos a poner a cada uno en su lugar”.

Las fotos de ministros y vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez con prostitutas

En esta entrevista en exclusiva para ESdiario también intervino la madame Susana Pastor, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales (Astras).

El periodista de ESdiario comenzó preguntándole si ella conocía las imágenes de Tito Berni en fiestas y con prostitutas antes de que fueran publicadas en los medios de comunicación: “Yo ya vi fotografías de políticos desde el mes de junio. En el mes de junio a mí me enseñaron fotografías con políticos. Y también fue cuando vi a ese señor que pulsaba el botoncito y por la noche fue a festejarlo con nosotras”, afirma la presidenta de Astras.

¿Hay altos cargos del Gobierno o ex altos cargos del Gobierno de España o diputados que hayan consumido prostitución más allá de Tito Berni?, continúa interrogándole el periodista de ESdiario. “yo las fotos de Tito Berni no son las únicas que vi, hay más. Yo siempre he dicho que a mí me gustaría que se destapara todo, pero también digo que lo están intentando tapar”.

¿Y esas fotos de altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez con prostitutas dónde están?, inquiere, de nuevo, el periodista. “En mi casa no están, están bien guardadas en otra parte pero yo las he visto”, sentencia Susana Pastor.

El Mediador contrató a 132 prostitutas en Madrid solo para miembros del PSOE

Otro de los interrogantes clave es, en efecto, a cuántas prostitutas llegó a contratar el Mediador. Y como respuesta, proporciona a ESdiario un dato del todo contundente: “Fueron 132, calculo yo. Más o menos. Arriba o abajo. Puede ser que sean más porque yo hablo de Madrid, pero no es una cosa que me traiga buen recuerdo, la verdad”.

¿Pero contrató 132 prostitutas solamente para miembros del PSOE o para otros partidos también?, le repreguntó Hugo Pereira. Marco Antonio Navarro Tacoronte vuelve a ser tajante y claro en su respuesta: “Se lo voy a recalcar de nuevo, yo sólo he servido al Partido Socialista durante estos cuatro años con lealtad y con honestidad”.

Si bien la postura del PSOE en torno a la prostitución es abolicionista, a tenor de las palabras de el Mediador parece que algunos miembros del partido incurrieron en una profunda hipocresía. Pero, más allá de eso, ¿cómo trataban a las prostitutas? Marco Antonio Navarro, con su, a veces, misteriosa forma de responder explica que: “Han sucedido situaciones de todo tipo, de todo tipo. De todo. Y más de uno tendrá que dar alguna explicación muy pronto también”.

Usted en muchas ocasiones desayunaba y comía en el Congreso, ¿le entregó dinero en mano a algún diputado?, le pregunta, también, el periodista de ESdiario. Ante la comprometedora pregunta, el protagonista de la trama de Tito Berni responde: “Eso lo diré aquí donde haga falta. En varias ocasiones le entregué dinero a Juan Bernardo Fuentes en su despacho [en el Congreso]”.

Cada día se va desvelando más información -que se está investigando y que tendrá que dirimir la Justicia- sobre la trama que engloba el Caso Mediador. Desde ESdiario llevamos semanas investigando y manejando múltiples fuentes para aportar la mejor información. Y todas las personas consultadas coinciden en que todavía quedan muchos asuntos que verán la luz pública próximamente.