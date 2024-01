El histórico del PSOE Ibarra atiza a Sánchez y le advierte: “No me van a callar”

El ex presidente socialista de Extremadura señala que "dijeron no a indultos y amnistía y luego sí, a la autodeterminación ¿qué se va a decir? si se hiciera eso pediríamos la dimisión"

El expresidente de la Junta de Extremadura y barón histórico del PSOE, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, no se muerde la lengua ante los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas y ha lanzado una dura advertencia a sus compañeros, dejando claro al sanchismo que “no me van a callar” y alertando de que si el siguiente paso del PSOE es aceptar la autodeterminación.

"Decían un no a los indultos y se hizo. Decían no a la amnistía y se dijo sí. A la autodeterminación ¿qué se va a decir? Si me ponen el límite y dicen por aquí no vamos a pasar y si se hiciera pediríamos la dimisión de la dirección del partido”, ha señalado Rodríguez Ibarra antes los cambios de opinión del sanchismo durante un acto con Felipe González y Eduardo Madina.

El ex presidente de Extremadura ha denunciado su "cansancio ante las afirmaciones de dirigentes socialistas de que los críticos se tienen que callar para no beneficiar a la derecha y a la extrema derecha". "Les he ganado seis veces en Extremadura. Mientras yo estuve en Extremadura no había ni extrema derecha ni derecha", ha recordado Rodríguez Ibarra al equipo de opinión sanchista.

El histórico barón socialista ha pedido además al PSOE que luche por ganar por mayoría para no ser presa de pactos con independentistas: “habría que pelear para conseguir una mayoría absoluta que nos permita gobernar solos, después haciendo acuerdos con los que se quiera, pero sin depender de una gente que no tiene ningún interés en hacerle el bien a España, sino sólo a ellos".

"Yo no estoy divorciado de mi partido. Son otros los que quieren divorciarlo, pero yo no. No lo van a conseguir", ha concluido Rodríguez Ibarra a las voces sanchistas que indican que los críticos se sitúan fuera del PSOE.