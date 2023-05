Gamarra saca los colores a Sánchez: "Bruselas desmonta sus mentiras"

Sánchez intentó camuflar las peticiones de sus socios para reformar el Código Penal asegurando que lo hacía para homologarlo con el de la UE. Ahora Bruselas le tira por tierra el argumento.

Tan solo unos meses después de modificar el Código Penal para satisfacer las peticiones de los independentistas, Pedro Sánchez podría verse obligado a reformar de nuevo el documento. La Unión Europea, con el objetivo de unificar el criterio a la hora de juzgar ciertos delitos relacionados con la corrupción, ha propuesto una armonización penal que afectaría a todos los países miembros. Entre ellos se encuentra la malversación, una de las faltas modificadas por Sánchez y que debería volver a tocar.

Lo que más llama la atención es que el propio Sánchez, para camuflar el verdadero motivo de la reforma que no era otra que contentar a sus socios para que le apoyen, afirmó que lo hacía para homologar nuestro Código Penal al de la Unión Europea. No han pasado ni 5 meses y Bruselas le desmonta la excusa de adecuarse a la normativa europea con esta decisión.

Cuca Gamarra y el PP ya avisaron

Como suele pasar habitualmente con muchas de las decisiones de Pedro Sánchez, la oposición ya se lo advirtió en su momento. En este caso fue la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien lo hizo desde el atril de la Cámara Baja.

Bruselas se suma a derogar el sanchismo y dice NO a las rebajas de penas por corrupción aprobadas por el Gobierno y sus socios.



Ya lo avisamos. pic.twitter.com/60w2t0wzPN — Cuca Gamarra (@cucagamarra) May 3, 2023

Por ello, tras conocerse la noticia, la popular ha querido destacar que hasta Bruselas desmonta las mentiras del sanchismo. Además, le exige al dirigente socialista responsabilidades políticas tras la "enmienda a la totalidad" que supone que la Comisión Europea plantee fijar la condena máxima de al menos cinco años para delitos de malversación en todos los países de la UE.

Hay que recordar que con los últimos cambios, se introducen dos variantes de delito de malversación que no alcanzan esas penas mínimas, por lo que tendrían que ser derogadas o modificadas de nuevo.

"Alguien tiene que asumir responsabilidades políticas por la rebaja de penas a los corruptos impulsada por el propio Gobierno y aprobada en el Parlamento con el PSOE al frente", ha afirmado Gamarra, quien ha reclamado que se inicie "ya la derogación" de la reforma "que ha abaratado" la corrupción gracias a que Sánchez solo tiene un objetivo entre ceja y ceja: mantenerse en la Moncloa aunque se lo exigen los delincuentes que, curiosamente, son sus propios socios de gobierno.

Y es que, para Gamarra y para el PP, este planteamiento de la CE con respecto al delito de malversación demuestra que la reforma aprobada en diciembre no buscaba armonizar a España con la UE, sino hacer lo que le pedían sus socios independentistas, yendo en la dirección contraria a la que Europa marcaba: "La derogación del sanchismo no solo lo que va a hacer el PP, sino que es un movimiento, que se ve en la calle y al que se ha sumado Bruselas planteando que el Gobierno tiene que derogar lo que aprobó porque no es de recibo lo que está haciendo".