Marlaska se agarra al sillón y ataca al PP para desviar la atención

A pesar de ser reprobado por el Congreso por la tragedia de Melilla en la que murieron 23 personas, el ministro del Interior se niega a dimitir y acusa al PP de ir contra la Guardia Civil.

Este miércoles adelantábamos en este medio que el Partido Popular iba a intentar poner contra las cuerdas a Fernando Grande-Marlaska preguntándole si pensaba dimitir después de ser reprobado en el Congreso por lo que sucedió en Melilla el pasado 24 de junio de 2022, donde perdieron la vida 23 personas. La respuesta sabíamos cuál iba a ser y así se ha confirmado.

No solo se ha negado a dimitir si no que ha intentado desviar la atención atacando al Partido Popular, que es la formación que le ha hecho esa comprometida pregunta sobre si piensa pagar por sus responsabilidades. Y es que, Grande-Marlaska lleva muchos errores a sus espaldas y sigue agarrándose al sillón. Lo va a hacer a no ser que le fuercen a marcharse.

De esta manera el ministro de Interior ha rechazado dimitir y ha acusado al PP de recurrir a "mentiras" sobre muertos del lado español de la frontera obviando que la Fiscalía archivó su investigación sin ver delitos.

"Ustedes son capaces por cuatro votos de desprestigiar a la Guardia Civil", ha señalado Grande-Marlaska en la sesión de control en respuesta a la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, que le ha pedido coherencia con lo que decía el PSOE y Pedro Sánchez como líder de la oposición cuando exigían la dimisión de ministros 'populares' como Cristóbal Montoro tras ser reprobados en el Congreso.

Ya sabemos que el Sánchez de 2017 no votaría al Sancjez de 2023

Sánchez en 2017”Cuando un Ministro es reprobado por el Parlamento debe dimitir y se debe exigir su dimisión al Pte. De Gobierno” @sanchezcastejon si Marlaska no dimite,le va a exigir que dimita? pic.twitter.com/DKrfmNlHSI — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) February 15, 2023

La portavoz del PP ha sostenido que el ministro dejó abandonados a los agentes de Melilla "mientras riega con millones a Marruecos". El titular del Interior , en su réplica, ha señalado que la reprobación ha sido "construida con mentiras" y omitiendo que la Fiscalía el pasado mes de diciembre archivó su investigación sin imputar delitos a los agentes desplegados en junio en la frontera de Melilla o que la BBC ha rectificado la alusión a cuerpos inertes.

Además, ha afeado al PP por acusar de graves delitos a los agentes cuando Esteban González Pons denunció en una comparecencia en la sede nacional de Génova que hubo heridos y también muertos en territorio nacional en el salto de la valla del 24 de junio, dejándose que gendarmes marroquíes entraran en España para devolver los cuerpos a su país.

"Usted construyó una mentira y desprestigia a la Guardia Civil para desgastar a un ministro", ha añadido Grande-Marlaska en referencia a la portavoz del PP en materia de Interior. Ana Vázquez, por su parte, le ha vuelto a reprochar "episodios tenebrosos" como el cese de mandos, el último el el coronel jefe de Melilla, y de dejar "abandonados" a los guardias civiles ante avalanchas de migrantes.

"El único responsable de mentir es usted, no se parapete más en la Guardia Civil; no los dota de medios en Ceuta y Melilla mientras riega de millones a Marruecos", ha denunciado Vázquez, que ha avisado que lo siguiente que hará Interior es "dejar tirados" a policías y guardias civiles con la derogación de la conocida como 'ley mordaza'.

Aquí puedes ver el cara a cara completo entre Fernando Grande-Marlaska y Ana Vázquez.