Repaso a Óscar Puente en el Senado: "dignificas la política como Torrente"

El ministro de Transportes es acorralado de nuevo por el senador popular Juan José Sanz Vitorio a cuenta de las bromas del ministro de Transportes a los desaparecidos o los jueces

El ministro de Transportes, Óscar Puente, volvió a ser el blanco de las críticas de los populares en la sesión de control al Gobierno en el Senado donde le recordaron sus últimas ocurrencias. El senador del PP, Juan José Sanz Vitorio, directamente le dedicaba que “usted es a la dignificación de la política como Torrente a la promoción de la poesía”.

“Se ha dedicado en campaña a burlarse de plataformas de desaparecidos, y lo ha hecho de una manera, en mi opinión, un tanto despreciable, la forma en la que ha hecho pública su absoluta indigencia en cuanto a la materia de principios. Mire, el dolor innecesario no sirve absolutamente para nada. Decía Baltasar Gracián que es buena costumbre evitarse disgustos y la prudencia es algo recomendable al respecto”, indicaba el senador popular a Óscar Puente.

Juan José Sanz Vitorio recordaba además los ataques de Óscar Puente a los jueces y consideraba que “hay gente que dice que no son comportamientos propios de un ministro. Yo, sinceramente, creo que lo indecente es que usted siga siendo ministro” y le mandaba además un recado para Pedro Sánchez: “como yo no voy a ver al presidente y usted seguramente sí, solamente un favor, dígale que 34 son más que 30 y si no, siempre le quedará Barrio Sésamo”, en referencia al resultado de las elecciones europeas y la diferencia entre los bloques de derecha e izquierda.

la senadora popular María Gallego, por su parte, le recomendaba a Óscar Puente que “dedicara su tiempo a la cartera que lidera y no a dar titulares”. “Usted es político, no influencer. Déjese de redes sociales y póngase a trabajar. Deje de dar titulares por insultar a jueces y políticos y defender lo indefendible. Su gabinete rastrea a quien le insulta pero no trabaja y su ministerio está en el epicentro de la trama de las mascarillas”, añadía la senadora del PP.

Óscar Puente se ha defendido con sus clásicos: decir que hace lo que le da la gana y sacar el miedo a la ultraderecha, que ahora el sanchismo identifica con Alvise, líder de Se Acabó la Fiesta. “Hago lo que quiero y tengo capacidad de sobra para dedicarme a contestar al PP y dedicarme a Transportes”, señalaba el ministro, acusando al PP de “no saber la diferencia de competencias básicas entre Gobierno y comunidades autónomas y así surgen los Alvises".