Los otros besos robados antes de Rubiales: de Sáez de Santamaría a Anabel Alonso

La izquierda arde contra el espontáneo gesto del presidente de la Federación de Fútbol con la futbolista, pero olvida otros episodios que entonces tomó a broma o no le dio importancia

Un beso espontáneo en la final del Mundial de Fútbol femenino se ha convertido en el principal tema de debate político entre la izquierda española, que quiere hacer del gesto del presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, y la futbolista Jenni Hermoso, un asunto de Estado. Sin embargo, otros besos robados han sido rescatados de la hemeroteca para dejar en evidencia que entonces los que protestan tanto ahora antes no decían tanto.

Así, ha vuelto a circular como la pólvora en las redes sociales el gesto que tuvo el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, con la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, tras triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Monedero entonces se dirigía a la vicepresidenta con unos besos -no en la boca- y un gesto complaciente que levantaron mucho debate por invadir el espacio personal, pero la izquierda no consideró la actitud del podemita “machista” como sí hace con Rubiales.

Otro beso rescatado de la hemeroteca es el de la actriz Anabel Alonso al cocinero Jordi Cruz en un programa de Masterchef. Anabel Alonso, que es muy locuaz en redes sociales con sus mensajes de izquierdas, ha sido una de las que ha cargado contra Luis Rubiales señalando que “jamás hubiera besado así al capitán de ninguna selección masculina de fútbol. Lo hace porque es una mujer”.

Sin embargo, a Anabel Alonso se le han vuelto sus palabras como un boomerang pues ella tiene varios morreos robados en su haber, como el beso con Jordi Cruz. Así, el vídeo de su beso en Masterchef ha sido rescatado junto con comentarios como “si lo hace ella es gracioso, si lo hace un hombre es machismo fascista”.

Otros usuarios de redes también han recogido escenas por ejemplo del ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, besando a algunas de sus antiguas compañeras, como Teresa Rodríguez o Yolanda Díaz, o con el entonces portavoz de los Comuns, Xavier Doménech, éste en la boca.