Feijoó reta a Sánchez el 28-M: “me hago responsable de lo que pase en las urnas"

En Génova reconocen que busca acentuar el carácter plebiscitario de las elecciones locales y regionales. Al asumir como propio el resultado del PP, hace responsable a Sánchez del del PSOE.

El PP quiere que se vote en clave nacional en las elecciones del próximo 28-M, casi como si de un plebiscito sobre Pedro Sánchez se tratara. Por eso, Alberto Núñez Feijóo las plantea como un duelo al sol contra el presidente del Gobierno. En la reunión de la Junta Directiva Nacional este lunes en Madrid, el líder popular lo ha dejado claro: “Seré el último afiliado y me haré responsable de nuestro resultado electoral”. Es evidente que si él se presenta como responsable de lo que pase en el PP está haciendo responsable a Sánchez de los resultados del PSOE.

"Asumo el reto en primera persona. No me preocupa el día siguiente porque nuestra obligación es rendir cuentas empezando, por supuesto, por mí mismo", afirma Feijóo, que pasa así la pelota al tejado de Sánchez. Será él el que tenga que rendir cuentas en primera persona de los resultados del PSOE al día siguiente de las elecciones.

Y es que en el PP están convencidos de que el 28 de mayo van a suceder tres cosas que el propio Feijóo ha marcado como objetivos: ganarán al PSOE en número de votos totales; aumentarán el número de ayuntamientos gobernados por el PP y recuperarán alguna de las Comunidades Autónomas que perdieron hace cuatro años. Es “la primera etapa para conseguir un cambio de Gobierno en España”, remata el líder del PP.

Feijóo deja el protagonismo de la campaña a los líderes regionales en sus respectivos territorios a los que brindará apoyo pleno con su presencia intensiva en la precampaña y la campaña, pero a la vez asume como propio el resultado, sea el que sea. Y tienen claro que va a ser bueno o muy bueno, en función de unos pocos votos en algunas comunidades autónomas. “Va a ser por foto finish en muchos sitios”, reconocen desde el PP.

El PP cree que el desgaste de Sánchez se notará menos el 28-M que en las generales de diciembre

Así pues, si el resultado es bueno o muy bueno para el PP necesariamente será malo o muy malo para el PSOE. Lo que quieren en Génova, y ese es el mensaje subliminal de Feijóo, es que la derrota a escala nacional y la que puede producirse en muchos ayuntamientos y comunidades recaiga sobre los hombros de Pedro Sánchez, para que llegue débil y desacreditado a las generales de diciembre.

Esa estrategia la comparten los líderes regionales. “En muchos casos la marca del candidato municipal o autonómico del PSOE tiene más fuerza que la de Sánchez”, dicen en el PP. Por eso, cuanto más se vean los comicios como un plebiscito, un enfrentamiento Feijóo-Sánchez, más posibilidades tendrán de hacerse con la victoria.

Un momento de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP este lunes en Madrid

Precisamente por eso no dan por hecha una victoria abrumadora. Creen que la derrota de Sánchez el 28 de mayo será menor que en las elecciones generales de diciembre. Además de la fortaleza de algunos candidatos municipales y autonómicos del PSOE, la fractura de la izquierda no se va a notar aún, pronostican, porque Sumar no concurre esta vez. En diciembre la película será muy diferente: se juzgará exclusivamente a Sánchez y, además, la presencia de Yolanda Díaz puede robarle votos al propio PSOE.