Al alcalde de Vigo le sale un enemigo inesperado por sus luces de Navidad

La Fiscalía se une a la denuncia por ruidos de una vecina y pide limitar las polémicas luces de Navidad de Abel Caballero, el Alcalde del PSOE de Vigo.

Acaba el verano, ponemos rumbo a la Navidad y ya acaba de surgir un nuevo episodio que tiene como protagonista las polémicas luces de Navidad de Vigo. El alcalde, Abel Caballero, ostenta con orgullo el título de poseer las Navidades más magníficas a nivel global. Sin embargo, para ciertos residentes de la zona céntrica, esta celebración aparentemente idílica se convierte más en una pesadilla que en un sueño.

En este sentido, un grupo considerable alza su voz en protesta debido a las incomodidades ocasionadas por el bullicio, y entre estos manifestantes se encuentra una vecina que ha optado por presentar una formal denuncia. La viguesa argumenta, concretamente, que sus derechos fundamentales habían sido infringidos debido al estruendo proveniente del mercadillo y las atracciones. Sin embargo, la jueza evaluó que se habían implementado medidas para disminuir los niveles de sonido y determinó que la demandante no había logrado demostrar una exposición prolongada a tales perturbaciones acústicas. Como resultado, el 30 de junio pasado, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo rechazó el reclamo interpuesto.

La Fiscalía

Y aquí es cuando entra en escena la Fiscalía. No contenta con el rechazo, la vecina ha optado por apelar esta sentencia, y en este momento, la Fiscalía ha decidido respaldar este recurso al considerar que, de hecho, los derechos fundamentales de la demandante sí fueron violados.

Así, el Ministerio Fiscal solicita que se instaure una serie de medidas contra la administración local, con el propósito de prevenir futuros actos perjudiciales y sostiene que ciertos impactos medioambientales "pueden menoscabar su derecho a la intimidad y vida familiar, privándola del disfrute pleno de su hogar".

No se redujo el ruido lo suficiente

El Ministerio Fiscal reconoce que desde el Ayuntamiento se implementaron ciertas acciones con el propósito de reducir el ruido, como la eliminación de la megafonía en ciertos horarios y la reubicación de algunos altavoces.

Sin embargo, afirma que los resultados obtenidos no resultaron adecuados. "Estas medidas no demostraron ser verdaderamente eficaces. Por lo tanto, se concluye que el Ayuntamiento no ha llevado a cabo las medidas necesarias para llevar a cabo una supervisión, control y corrección efectiva y real de los niveles de ruido que exceden los límites tolerables", recalcan en el recurso presentado.