El batacazo de Ciudadanos perjudicará al PP y PSOE: miles de votos perdidos

Ciudadanos obtendrá cientos de miles de votos en el 28M que no se traducirán en representación autonómica o local. Serán muchos votos que los de Feijóo y Pedro Sánchez perderán.

Todos los sondeos, hasta el CIS de Tezanos, anuncian de forma tendencial lo que ya es la crónica de una muerte anunciada. Ciudadanos, otrora un partido de moda con Albert Rivera a la cabeza, sufrirá en los comicios del próximo 28 de mayo una inexorable caída en votos que se traducirá en la imposibilidad de entrar en corporaciones locales y en parlamentos autonómicos. Máxime teniendo en cuenta que la barrera electoral, esto es, el número mínimo de votos que una lista electoral necesita para entrar en liza por el reparto de escaños -o consecución de representación-, es del 5% en los municipios y del 3% o 5% en las Comunidades Autónomas. Un porcentaje mínimo de votos, en suma, muy elevado que previsiblemente no conseguirá Ciudadanos en tantos territorios.

Ciudadanos sí obtendrá, sin embargo, miles votos que no conseguirán optimizar en forma de representación. Es decir, votos que no irán para el PP o para el PSOE y que, en términos prácticos, se perderán. Ningún voto es inútil en términos simbólicos -al representar la elección democrática de un individuo- pero sí en términos reales.

Los cientos de miles de votos perdidos de Ciudadanos

Para abordar esta cuestión, ESdiario se ha puesto en contacto con la directora de comunicación de la consultora GAD3, María Martín, quien nos ha brindado muchas claves para analizar cómo Ciudadanos perjudicará al PP, sobre todo, y al PSOE, los dos partidos que reciben un mayor transvase de votos del partido naranja.

“Si Ciudadanos en 2019 en voto municipal obtuvo cerca de 1.800.000 votos, en estas elecciones, a nivel municipal global, obtendrá entre el 1,5% y el 2% de voto. Estamos hablando de entre 300 y 400 mil votos que obtendría Ciudadanos y que no van a optimizar en forma de concejal”, explica GAD3 a ESdiario.

En otras palabras, Ciudadanos, a pesar de que no obtendrá representación en forma de concejales en la mayoría de los 8.131 municipios en los que se votará, sí obtendrá muchos miles de votos que no le permitirán alcanzar, tan siquiera, la barrera electoral para entrar en la competición por la representación municipal. Serán votos no optimizados, esto es, perdidos.

Unos 400.000 votos que no irán para el PP

La pregunta que nos podemos hacer es, de no presentarse Ciudadanos, ¿a qué opción política irían todos esos tantos miles de votos? Está claro que una parte de ellos dejarían de ser votos y se engrosaría, así, la alarmante abstención; pero, ciertamente, la mayoría de esas papeletas mutarían hacia el Partido Popular como ya ocurrió en el conjunto de España salvo en Cataluña, donde el trasvase de votos de Ciudadanos fue tendencialmente hacia el PSC.

“Mayoritariamente el voto de Ciudadanos ha ido ya, como digo yo, a la hucha del Partido Popular. Es decir, lo que hemos visto, además, no es una cosa que veamos solo en las encuestas, sino que se ha visto en las propias urnas cada vez que se han ido abriendo. En el caso de Galicia, en el caso del País Vasco, en el caso de Castilla y León, de Madrid y de Andalucía, es decir, podríamos decir así, básicamente, que todos los concejales naranjas que se pintaron en 2019 ahora se van a pintar automáticamente de azul en 2023”, asegura María Martín a ESdiario.

En el caso de Cataluña, “es verdad que hay una parte muy importante del voto a Ciudadanos que la recupera el PSC. Ya lo vimos en 2021 y se verá este 28 de mayo en muchos municipios donde el PSC va a recuperar mucha fuerza y mucho oxígeno electoral gracias a ese voto naranja”, sentencia la directora de comunicación de GAD3.

Por tanto, ante la pregunta de si esos más de 300.000 votos que obtendrá Ciudadanos perjudicará al PP -al no obtenerlos-, GAD3 incide en que “sí, efectivamente, estamos hablando de 300 o 400.000 votos que de no presentarse con la papeleta naranja, podrían ir para el Partido Popular, sobre todo”. Aunque, advierten desde la consultora, “nunca se sabe porque al final habría que ir preguntando uno a uno cuál es su opción favorita en caso de que no se presente su primera opción electoral y se obtendría, así, una conclusión del todo certera”, remarca.

El fin de ciclo del 15M y la fidelización, las dos claves del 28M

Los próximos comicios municipales y autonómicos, más allá de que sean concebidos como un plebiscito y vayan a obtener una lectura global para extraer conclusiones de carácter nacional, ratificarán el fin de ciclo del 15M que potenciará al bipartidismo e ilustrarán a los partidos políticos la importancia de fidelizar su voto.

En este sentido, los partidos políticos que surgieron como impulso de la indignación materializada en el movimiento ciudadano del 15 de mayo del 2011 -el 15M-, han demostrado su total mimetización con el sistema al que tanto criticaban y han perdido, consecuentemente, una total credibilidad a vista de muchos españoles. Su final de ciclo ha llegado. Tanto Ciudadanos como Podemos están en un profundo retroceso en favor de los dos partidos históricos: el PP y el PSOE. El bipartidismo se hará más fuerte a partir de las elecciones del 28 de mayo.

Por otra parte, la fidelización del voto se está volviendo clave maestra entre los gurús electorales y de marketing de los dos grandes partidos. Ya no solo es recuperar el voto que se le había ido a Podemos, en el caso del PSOE, y a Ciudadanos, en el caso del PP, sino conservarlo en un escenario de tan alta volatilidad y polarización política.

En conclusión, en el PP y el PSOE están atrayendo a ese voto perdido pero ahora deben mimarlo para que no se vuelva a ir. La fidelización se ha convertido en lo realmente importante. Y, como secundario, la captación de nuevos electores: el PP busca atraer, además, a todos esos socialistas moderados y descontentos con la gestión de Pedro Sánchez. Es su principal caladero de votos.