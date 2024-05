ERC decapitada: Pere Aragonès se va antes de la elección entre Illa o Puigdemont

El hasta ahora presidente de la Generalitat de Cataluña asume la debacle, tira la toalla y ni siquiera será diputado al no recoger el acta, abriendo la guerra en los suyos por sucederle

El presidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de ERC, Pere Aragonès, ha anunciado que deja la primera línea política y directamente no recogerá el acta de diputado del Parlament tras la debacle de su partido en las elecciones del 12 de mayo donde ERC obtuvo 20 escaños, perdiendo 13 representantes respecto a los comicios de 2021, la mayor caída de un partido en las elecciones catalanas. El todavía presidente señaló la noche electoral que "asumiría responsabilidades individuales".

Dicho y hecho, Pere Aragonès ha cumplido su palabra, ha asumido la responsabilidad del mal resultado, y se va en principio fuera de la política, al menos del Parlament. Pere Aragonès no sólo era el candidato de ERC y el presidente de la Generalitat de Cataluña, sino el responsable último de adelantar las elecciones catalanas -se han hecho un año antes-, un movimiento que ha sido letal para los republicanos. Un gran error de estrategia que Aragonès asume.

🔴 ÚLTIMA HORA | Pere Aragonés anuncia que abandona la primera línea política tras el batacazo de ERC en las elecciones #EleccionesCatARV pic.twitter.com/5edzFQbMU7 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) May 13, 2024

Eso sí, Pere Aragonès se va en un momento en el que su partido, ERC, debe tomar una decisión trascendental: o apoyar una investidura de Salvador Illa con el PSC y Comuns, o de Carles Puigdemont, así como si entra en un futuro gobierno. Aragonès ya adelantó la noche electoral que “los ciudadanos nos han mandado a la oposición”, y así ha vuelto a subrayarlo en su marcha dejando en el limbo quién será el futuro presidente catalán.

“No estaremos para facilitar una investidura del PSOE y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC. ERC se mantendrá en la oposición”, ha indicado Pere Aragonès. El independentista, con su marcha, también abre en ERC la guerra por la sucesión, en un partido entre su alma más independentista y rupturista o la más de izquierdas y colaboracionista con el PSOE, con la larga sombra del ex preso Oriol Junqueras que es quien ejerce gran influencia.