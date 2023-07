Feijóo anuncia que renegociará con la UE la última mentira de Sánchez

No solo el presidente del Gobierno lo negó por activa y por pasiva durante su cara a cara con Feijóo, sino que numerosos ministros como Bolaños, Montero o Raquel Sánchez se sumaron al jefe.

Una nueva mentira explota en la cara de Pedro Sánchez a dos días de acudir a las urnas. Durante su comentado debate con Alberto Núñez Feijóo, el candidato popular sacó sobre la mesa el tema de los peajes en las autovías de nuestro país a partir de 2024, asegurando que el actual Ejecutivo socialista había ya firmado con la Unión Europea un plan que incluía esta medida. "¿Qué dice?", expresaba un sorprendido Sánchez mientras su interlocutor se explicaba para concluir con un rotundo "es mentira". Después lo siguió negando, por ejemplo, en su aparición televisiva con Ferreras en La Sexta.

Pedro Sánchez en La Sexta diciendo que Abascal y Feijóo vertían bulos al decir que en 2024 pagarás por circular por las autovías españolas. Hoy Von der Leyen confirma que la introducción de peajes es un requisito sine qua non para seguir recibiendo fondos.pic.twitter.com/LUUqk8GTNu — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) July 20, 2023

Ni 24 horas después salió a escena Pere Navarro, director de la DGT, para poner contra las cuerdas a Sánchez al desmentirle. Y este jueves acababan de "rematarle" desde Bruselas, confirmando que sí, que dentro del plan de recuperación y resiliencia español que firmaron con el Gobierno de España incluía introducir un mecanismo de pago en las autovías a partir del año que viene a cambio de poder optar a los fondos europeos.

Ahora Sánchez, una vez le han pillado, recula y dice que están negociando para que no sea así. Eso no oculta la realidad: lo negó categóricamente, él y sus ministros, y una vez no ha quedado más remedio intenta salvar la situación.

A raíz de la noticia, Feijóo ha anunciado durante las entrevistas que ha llevado a cabo durante el jueves, penúltimo día de campaña, que en caso de ganar las elecciones renegociará con la Unión Europea este punto del plan de movilidad que instalaría peajes en las autovías españolas.

Bruselas ha vuelto a confirmar que Pedro Sánchez se ha comprometido a que los españoles paguen peajes por las autovías.



El #23J podemos elegir un Gobierno de fiar que diga siempre la verdad. pic.twitter.com/jMR9WooHNU — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 20, 2023

El candidato popular ha explicado que esos fondos ya están ingresados en la hacienda pública y por ello es un asunto complejo que intetará abordar en el caso de salir elegido presidente. El máximo dirgente del PP se ha comprometido a estudiar con Bruselas "qué es lo que se puede hacer después de asumir un compromiso por parte de un Estado miembro".

Los ministros se hunden con Sánchez

Bolaños negando que España fuera a poner peajes en 2024, y la UE lo acaba de confirmar.pic.twitter.com/Z50ZlxtE0F — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) July 20, 2023

Como era de esperar, el ejército de ministros salieron en tromba para defender a Sánchez y sumarse a la mentira de los peajes. Hasta tres de ellos lo negaron categóricamente y repitieron ese mantra que se escucha en el PSOE desde que Feijóo ganara al presidente del Gobierno en el cara a cara de Antena 3. El 'popular' miente. Uno de ellos fue el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Especialmetne destacable es el caso de la ministra de Transportes al ser un tema que afecta principalmente a su cartera.

Raquel Sánchez siguió el ejemplo de su jefe. Tras el debate, lo desmiente sin miramientos. Eso sí, días después, la cosa cambia.

La ministra de Transportes y los peajes en autovías en 2024.



Seis días de diferencia. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/vnvQTkKy7Y — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) July 20, 2023

Y como no, no podía faltar a la cita la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Habrá que ver si rectifican ahora que Bruselas les ha corregido y han salido a escena para confirmar que los que mentían rotunda y categoricamente eran ellos.