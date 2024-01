Sánchez como el mal estudiante: copia su plan de Barajas… y Sumar le sabotea

El PP denuncia que la ampliación del aeropuerto de Madrid anunciada por el presidente es un proyecto de Rajoy de 2018. Los socios del PSOE se cabrean y torpedean la noticia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su visita a Fitur para realizar uno de sus habituales anuncios estrella millonarios: la ampliación del aeropuerto de Barajas con una inversión de 2.400 millones de euros. Sin embargo, el anuncio del inquilino de la Moncloa no le ha salido como esperaba: primero, porque se ha destapado que es una copia de un plan que ya tenía previsto el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 antes de la moción de censura. Y segundo, porque sus socios, en especial Sumar, han salido a sabotear la noticia.

La ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas permitiría elevar su capacidad a 90 millones de pasajeros en el año 2031, un 28% más que la actual. Pero estos planes ya los tenía previstos el PP cuando estaba en el Gobierno y quedó paralizado tras la llegada de Pedro Sánchez. Ahora el presidente saca el proyecto de un cajón y lo desempolva para venderlo como propio, algo que han denunciado los populares.

Para el PP, Pedro Sánchez es un copión cuando rectifica con medidas acertadas “y en menos de una semana el Gobierno ha copiado dos veces las propuestas del PP. Las de Educación -el refuerzo de materias como las matemáticas- y ahora la ampliación de Madrid-Barajas. Sólo aciertan cada vez que siguen la senda del PP”.

Con la inversión anunciada hoy, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se convierte en uno de los aeropuertos con mayor potencial de la UE.



Una inversión de 2.400 M€, la mayor en la última década en infraestructuras aeroportuarias, que se traducirá en un fuerte crecimiento… pic.twitter.com/flUkmYOmZ5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 26, 2024

Sumar boicotea el anuncio de Sánchez

Pero la copia al PP no ha sido la única crítica a Pedro Sánchez y su plan de ampliación de Barajas. Los reproches más duros le han venido precisamente de sus compañeros de Gobierno, Sumar. El señalado por Yolanda Díaz como portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado de "despropósito económico y ecológico" el anuncio de Sánchez.

"El ecologismo empieza por casa, no es solo para hacerse fotos en las cumbres internacionales", ha reprochado Errejón. Su compañera de Sumar, Elizabeth Duval, se unía e indicaba que "no tiene ningún sentido continuar con el 'Spain is Different' y el turismo masivo como vocación. Los tiempos exigen otra cosa. Lo que España necesita no son ampliaciones aeroportuarias, sino industrialización, transición ecológica y una transformación profunda del modelo económico".