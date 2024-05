El dato biográfico sobre Juan Lobato que ignora el propio Juan Lobato

El líder del PSOE de Madrid se confunde en un dato importante y elemental de su vida, tal y como han denunciado en las redes sociales un pediatra que se ha dado cuenta del error.

Como siempre decimos, las redes sociales son muy peligrosas para los políticos porque siempre hay alguien que puede encontrar un rescoldo para sacar un error a la luz en alguna de las múltiples intervenciones en los medios. Le ha ocurrido en las últimas horas al secretario regional del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que estaba siendo entrevistado por El Intermedio de La Sexta en plenas fiestas de San Isidro, patrón de la capital, cuando sucedió algo asombroso. Es cierto que en un primer momento pasó inadvertido, pero unos días después las redes sociales se han encargado de sacarlo a la luz.

El reportero Isma López -que protagonizó un "tenso" momento con José Luis Martínez-Almeida precisamente ese mismo día- pregunta a Lobato por su procedencia. En concreto quiere saber de qué barrio madrileño es el político. Juan Lobato, con toda naturalidad, contesta: "Nací en el hospital Niño Jesús y estuve viviendo en la plaza del 2 de mayo hasta que cumplí 3 o 4 añitos y me fui a mi pueblo que también es de Madrid, Soto Del Real".

Hasta ahí aparentemente todo es normal. Muy pocos, incluso siendo madrileños, habrán caído en la cuenta del disparate en el que incurrió Lobato, muy chocante porque se trata de datos de su propia biografía que debería conocer.

Ha sido un pediatra, David Andina -que trabaja precisamente en el hospital Niño Jesús- el que ha puesto encima de la mesa la incongruencia del testimonio de Lobato. "Otra forma de ser de Madrid es creer haber nacido en el Hospital Niño Jesús", explica en un mensaje en la red social X.

Otra forma de ser de Madrid es creer haber nacido en el Hospital Niño Jesús.



Es curioso como @juanlobato_es, como muchísimos madrileños, cree haber nacido en el Hospital Niño Jesús, algo prácticamente imposible porque en el Niño Jesús no hay maternidad y no se atienden partos. pic.twitter.com/RSuj94MhMN — david andina (@daandina) May 21, 2024

La pregunta que surge de inmediato es si Lobato cree que ha nacido en ese hospital, pero realmente no ha nacido allí. A simple vista parece imposible que el pediatra sepa mejor que Lobato dónde nació él mismo. Pero es el propio médico el que aclara el misterio: "Es curioso como Juan Lobato, como muchísimos madrileños, cree haber nacido en el Hospital Niño Jesús, algo prácticamente imposible porque en el Niño Jesús no hay maternidad y no se atienden partos", explica.

Como poco es curioso el tema. Sorprendente es quizás un calificativo más adecuado. Con mirar la partida de nacimiento Lobato puede salir de dudas y acabar con tantos años de autoengaño o desmentir lo dicho por este pediatra. De confirmase se podría decer que Lobato no sabe ni donde nació. En ese caso, a ver si la próxima vez nos aclara a todos en qué hospital nació un 5 de noviembre de hace 39 años.