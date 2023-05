Podemos y su argumento para defender a los okupas: no gustará a los propietarios

El candidato de los morados a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, afirma que el problema son los fondos buitre que echan a los vecinos de sus barrios y no que se ocupen las viviendas.

Nada nuevo en el horizonte. Podemos defendiendo a criminales y delincuentes. En este caso, a los okupas que se meten en casas ajenas sin importarles si es de un banco o de una persona. En esta ocasión ha sido el candidato a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, el que ha restado importancia a las okupaciones ilegales. Sí, el mismo que hace unas semanas proponía tirar abajo el arco del triunfo de Moncloa porque era una falta de respeto a las víctimas del franquismo.

Lo ha hecho en una entrevista en la televisión pública madrileña, Telemadrid, en donde ha asegurado que la verdadera preocupación hay que tenerla con los fondos buitre que "echan a los vecinos del barrio", el precio de los alquileres y las casas vacías y no con las okupaciones. Su argumento: que hay más desahucios al día en España que okupaciones. Como si un problema hiciera que el otro no existiera.

Sotomayor, ex atleta olímpico, ha apuntado a los datos del Consejo General de Poder Judicial en los que se reflejan que son siete okupaciones al día en toda España, la mayoría en Cataluña, por los 104 desahucios al día. El candidato morado hace algo bastante típico en la izquierda: primero empieza con "me parece mal que..." para después soltar su discurso. En este caso, ha comenzado diciendo que "no está bien que te okupen la vivienda" y acto seguido ha echo esa defensa de la okupación. Desde luego algo no muy coherente.

Además, aludiendo a los elevados precios del alquiler, se ha puesto a él como ejemplo de persona con problemas para encontrar piso por motivos económicos. "Yo he estado buscando alquiler y lo más barato que he encotnrado han sido 1.000 euros al mes. Quien no tenga un sueldo alto se va a tener que ir fuera de Madrid". En cuanto a esto, remarcar que es bastante dudoso que el señor Sotomayor no pueda pagarse una vivienda digna en la capital.

Por una ciudad que no te eche de tu vivienda y de tu barrio.



Si alguien se tiene que ir, que sea Almeida.#BDRobertoSotomayor 👇 pic.twitter.com/wbvt4VdN65 — Roberto Sotomayor 🔻 (@RbSotomayor) May 12, 2023

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, participan e una carrera popular en el Parque de El Retiro

Partidario de la ley de vivienda de Sánchez, que favorece a los okupas

Como no podía ser de otra forma, aunque es normal en plena campaña, ha asegurado también que "Madrid es maravillosa pero no en manos del Partido Popular". De momento, si se cumplen los resultados de las encuestas, parece que tendrá que esperar.

El candidato morado ha prometido que en caso de ganar, aplicará la ley de vivienda estatal, la de Pedro Sánchez. Sí, esa que protege a los okupas y deja en cueros legalmente hablando a los propietarios. Desde luego, escuchándo sus palabras, no es raro que sea más favorable de la ley nacional a la autonómica. Una norma que la presidente Isabel Díaz Ayuso ya ha avisado que, aunque su Gobierno sigue siempre la ley y así lo hará, buscará los cauces legales para no aplicarla en la región capitalina.