Borrell deja en evidencia a Podemos por su postura en la guerra de Ucrania

El Alto Representante de la UE para Política Exterior ha criticado la "enorme ingenuidad" que demuestra Podemos por creer que si se deja de ayudar con armamento a Ucrania la guerra acabará.

La guerra en Ucrania es sin duda otro de los principales puntos de fricción que existen ahora mismo en el seno de la coalición de Gobierno. Uno de los tantos temas en los que tienen diferentes opiniones los socios del Ejecutivo y que siguen demostrando la tensa relación que viven en estos momentos. La reforma del solo sí es sí continúa causando estragos en esta unión y el conflicto entre Rusia y Ucrania podría ir por los mismos derroteros.

Son continuos los rifirrafes entre PSOE y Podemos también por este asunto, siendo la secretaria general de los morados, Ione Belarra, una de las principales exponentes en este particular tira y afloja que, al igual que con el solo sí es sí, todo apunta a que ganarán los socialistas al ser mayoría. Desde Unidas Podemos piden que España no forme parte de las medidas conjuntas que está tomando la Unión Europea para defender a Ucrania del ataque de Rusia para, según ellos, no sumarse a la escalada bélica.

Esta ha sido la postura que ha criticado en las últimas horas el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, que ha tildado de "enorme ingenuidad" que Podemos crea que si se deja de ayudar con armamento a Ucrania, la guerra que libran contra la invasión rusa acabará, ya sea mediante un alto el fuego o con negociaciones para un acuerdo de paz.

"Bienvenidas las negociaciones, pero si se para la ayuda militar a Ucrania, Rusia va a seguir atacando y Ucrania no se va a poder defender", ha advertido el jefe de la diplomacia europea en declaraciones a Onda Cero.

"Es un discurso fuera de la izquierda de la socialdemocracia. Hay gente que cree, y creo que es una enorme ingenuidad, que si parásemos la ayuda militar a Ucrania eso desencadenaría un alto el fuego inmediato y unas negociaciones de paz. Yo no lo creo", ha sostenido.

El exministro socialista de Exteriores ha reivindicado que lo que necesitan de verdad los ucranianos son "armas para defenderse", y no tantos aplausos, que "no valen para mucho". Así, ha replicado a Podemos que "no es excluyente armar a Ucrania con buscar la paz". Y es que Ione Belarra pidió que España no apoyara la propuesta de Estonia de que la UE acelerara con una inversión de 4.000 millones de euros la llegada al país ucraniano de munición de artillería.

"La defensa se basa en las capacidades militares y la primera de ellas son las municiones. No vale de mucho si le enviamos cañones si no tiene municiones", ha lamentado, para recalcar que "todo el mundo" está de acuerdo en enviar "rápidamente" municiones.

Para Borrell, la munición se tiene que facilitar desde los arsenales de Europa, ya que "no se puede esperar" a que la industria fabrique proyectiles. Dicho esto, ha comunicado que se está elaborando un plan para que la industria armamentística europea produzca munición en todos los países.

"Hay que dar prioridad de munición allí donde se va a utilizar de forma efectiva e inmediata", ha asegurado el representante, que ha precisado que le gustaría que hubiera inversiones en otras cosas, pero que la situación actual obliga a responder más rápido a las demandas de una guerra que consume "muchísimo material militar".

Borrell contesta a la supuesta "sumisión" de España con EEUU

Al ser preguntado sobre que Podemos recrimine a los gobierno europeos, incluido a su socio de coalición, el PSOE, que sean sumisos a Estados Unidos, Borrell ha señalado que este discurso se lo oye a mucha gente e, incluso, a amigos suyos a los que respeta "intelectualmente". "Y a otra gente a la que respeto menos", ha afirmado a continuación.

Así ha respondido Borrell al preguntarle por las declaraciones del presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que afirmó que no les gusta el pacto con Washington para ampliar de cuatro a seis el número de destructores norteamericanos en la base de Rota (Cádiz), alegando que significa "más militares, más destructores norteamericanos y más dependencia y sumisión a Estados Unidos".