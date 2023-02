El ‘exterminador’ Sánchez prepara una crisis de Gobierno

La crisis de Gobierno que prepara Pedro Sánchez se puede anunciar en cualquier momento. Quizás sea este mismo lunes, fecha que tienen libre de actos tanto el presidente del Gobierno como el Rey, al que tiene que informar previamente. No es ningún secreto esta remodelación, es algo obligado por la salida de dos ministras. La incógnita es hasta dónde llegará la remodelación del Gobierno.

En los mentideros se apuesta por una crisis limitada a lo obligado: Reyes Maroto -Industria- y Carolina Darias -Sanidad-, que se marchan a disputar las alcaldía de Madrid y Las Palmas respectivamente. El principal argumento a favor de esta tesis reside en la necesidad de no hacer más ruido y no reforzar la idea, ya bastante extendida en la opinión pública, de que el Gobierno que no carbura.

Otro argumento para no hacer una remodelación más extensa es la imposibilidad de tocar a Irene Montero, principal responsable de la ley del sólo sí es sí

Otro argumento para no hacer una remodelación más extensa es la imposibilidad de tocar a Irene Montero, principal responsable de la ley del sólo sí es sí. No se entendería que la que primero debe caer siga en su puesto. La debilidad de Sánchez quedaría más expuesta si cabe.

"Kamikaze"

Sin embargo el presidente es imprevisible, “un kamikaze” tal y como le definen en privado muchos socialistas. También es hermético en sus decisiones. No se filtró absolutamente nada sobre la destitución de Ábalos, Iván Redondo o Carmen Calvo, por poner tres ejemplos.

Así que cualquier cosa es posible. Basta poner un poco la oreja en la calle Ferraz y en la Moncloa para percibir esos nervios e incertidumbre. Está más que justificado porque Sánchez no es de fiar ni para sus más cercanos colaboradores.

Hemeroteca

La hemeroteca así lo demuestra. Una decena de personas que dieron todo por Sánchez cayeron sin que al presidente le temblara el pulso. Lo primero es él y lo demás es accesorio. Que se lo pregunten a Odón Elorza, el último de sus fieles en saborear la ingratitud del líder hasta dejar la política, apartado y apestado por los suyos.

Elorza fue uno de sus principales apoyos en las primarias de 2017 y ahora llevaban casi 3 años sin hablar siquiera, concretamente desde que el vasco osó reprenderle en una reunión del partido. "No he hablado con él desde que tuvimos una diferencia en una ejecutiva federal en enero de 2020. Tuvimos una diferencia en un debate”, ha confesado recientemente en una entrevista.

La nómina de cabezas de fieles colaboradores cortadas por Sánchez es más amplia. En ella están la persona que le llevaba la comunicación de forma directa, ex jefa de prensa en el PSOE, Maritxa Ruiz; el que fuera su jefe de Gabinete en Ferraz, Juan Manuel Serrano, otro de los que le ayudó sin descanso a llegar a la secretaría general, sustituido por Iván Redondo contra todo pronóstico.

Nadie está a salvo, ni su escudero Bolaños, autor del ‘asalto’ al TC que tantos disgustos le dio hace unas semanas.

Así se las gasta el líder cuando alguien le decepciona, le contradice o simplemente le estorba. Por lo tanto, que se tienten la ropa algunos de sus más cercanos que hayan podido ‘fallarle’. Nadie está a salvo, ni su escudero Bolaños, autor del ‘asalto’ al TC que tantos disgustos le dio hace unas semanas. Tampoco Alvares, el ministro de Asuntos Exteriores organizador de la reciente cumbre con Marruecos que en vez de los titulares buscados dejó uno: el desplante de Mohamed VI a Sánchez. Veremos.

BENJAMÍN LÓPEZ. Subdirector