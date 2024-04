Santos Cerdán, acorralado por Koldo: “sin el PSOE no habría salido del club"

El nº 3 del PSOE admite que introdujo a Koldo García en las altas esferas, que comía varias veces con él y Ábalos, y que fue chófer y custodio de avales de Sánchez. El PP señala como padrino

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido el siguiente en pasar por la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo que se desarrolla en el Senado. Y uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez ha confirmado dos funciones que cumplió Koldo García Izaguirre dentro del partido y una afecta directamente al actual presidente del Gobierno.

Durante su declaración, Santos Cerdán ha explicado que fue él mismo quien llamó a Koldo García para custodiar dos noches los avales de Pedro Sánchez para las primarias de 2017. También que cuando ganaron, pasó a ser conductor del entonces secretario de Organización, José Luis Ábalos. Ahí comenzaron a forjar su relación de confianza que llevó al por entonces chófer a ser asesor del ministro, que posteriormente le colocaría como consejero de Renfe.

Además, ha afirmado que le presentó como candidato del PSN en Huarte con "orgullo" , pues era un municipio "complicado" donde los socialistas no tenían estructura. Por entonces, en 2011, Santos Cerdán era secretario de Organización de los socialistas navarros y desde ese momento se convirtió en uno de los impulsores de la carrera del ahora centro del caso que ha puesto al PSOE patas arriba. Eso sí, el actual secretario de Organización socialista perjura que desde su detención (la de Koldo) y el estallido de la trama, no ha vuelto a tener contacto con él.

Repaso del PP a Cerdán por ser el “padrino” de Koldo

Tras escuchar la declaración de Santos Cerdán, los senadores del Partido Popular no tenían dudas de que sin él, Koldo García Izaguirre no habría salido de Pamplona. Por ejemplo el senador popular Alejo Joaquín Miranda de Larra, que ha definido a Cerdán como el "padrino" y el "avalista" del ex asesor de José Luis Ábalos por traerle desde Navarra a Madrid. Acusaciones todas ellas rechazadas por el propio Santos Cerdán en sus respuestas posteriores.

Sin usted nunca habría salido de Pamplona, nunca jamás habría llegado a Ferraz, no habría conocido al señor Sánchez, no habría custodiado sus avales, no habría conocido a Ábalos, no habría trabajado en el Ministerio y por lo tanto no se habría podido enriquecer con la trama de corrupción que acecha a su partido

El senador del PP ha terminado su intervención preguntando a Santos Cerdán si mereció la pena fichar y traer a la capital a Koldo García Izaguirre, a lo que el dirigente socialista ha respondido que "si los hechos se acreditan, no".

Por otro lado, otro senador popular, Gerardo Camps, se ha expresado en términos similares al de su compañero pero añadiendo nuevos adjetivos como “mentor” y “patrocinador” del personaje que ahora se sitúa en el ojo del huracán. Incluso ha ido un paso más allá: “Sin usted, señor Koldo, no hubiera llegado a ningún sitio, no hubiera salido nunca del vertedero o del club de alterne”.