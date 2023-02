El emocionante rescate de la UME de dos niños sepultados cinco días en Turquía

Los militares españoles logran sacar de los escombros a un niño y una niña en Nurdagui tras el devastador terremoto, en un milagro que ha provocado el llanto de los presentes

Los militares españoles de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados en Turquía han sido protagonistas de un emocionante rescate de dos niños bajo los escombros del terremoto que muchos han calificado de milagro, tras pasar cinco días de la tragedia.

En concreto, militares de la UME han conseguido rescatar con vida a un niño y una niña sepultados bajo los escombros de los edificios ciudad de Nurdagui, en la provincia turca de Gaziantep. En un vídeo difundido por el propio Ministerio de Defensa se observa el duro trabajo que llevan a cabo los militares desplegados en Turquía con motivo del terremoto.

Uno de los propios militares del rescate rompe a llorar tras conseguir sacar a uno de los niños de debajo de los escombros. Una acción que les ha valido el aplauso de las otras personas que participan en las tareas de rescate. Una hora después, la madre de los niños también ha sido localizada con vida.

La noticia la ha avanzado la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su participación en un acto en Jaén. "En este momento, los hombres y mujeres de la UME que están en Turquía por el drama tan terrible acaban de rescatar con vida a un niño y a una niña, y están a punto de rescatar a la madre".

¡Militares de @UMEGob han salvado también a la madre de los dos pequeños! Rescatada con éxito entre los edificios derrumbados en #TerremotoTurquía. ¡BRAVO! 👏👏

Así trabajan nuestras #FuerzasArmadas 🇪🇸: sacrificio, entrega, preparación... allí donde se necesite.#ParaServir pic.twitter.com/pXTr6UuTGy — Ministerio Defensa (@Defensagob) February 10, 2023

"Cuando he hablado con los que están allí no he dejado de emocionarme, y quería compartir aquí esa emoción con todos ustedes", ha subrayado la ministra de Defensa, que ha reivindicado "el valor de las emociones", defendiendo que "en la política, como en la vida, es importante sentir y tener emociones".

"Ver esa sonrisa del niño, cómo ha salido la niña, ha sido algo que ha hecho que, por supuesto, la gente de la UME llore, pero creo que todos hemos llorado un poco con ellos, porque es el milagro de la vida en un drama tan terrible", ha comentado Margarita Robles antes de proclamar que "detrás de la UME está España entera", y de concluir que "ese milagro de la vida y esa sonrisa del niño valen la pena y nos emociona a todos".