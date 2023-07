Losantos olvida a Girauta y atiza a Zapatero: "El día que sepamos tu fortuna..."

El comunicador de esRadio ataca sin piedad al PSOE por querer volver a pactar con los enemigos de España y centra sus iras en el expresidente del Gobierno: "So falsario", le llama.

Pedro Sánchez aún no lo ha hecho, y no se sabe muy bien si lo hará, pero parece evidente que debería dar las gracias a José Luis Rodríguez Zapatero, responsable de eso que los socialistas llamaron la "remontada" en el último tramo de la campaña electoral y que, a efectos matemáticos, no ha sido tal porque el PP de Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones del pasado domingo.

Las apariciones extemporáneas y compulsivas del expresidente del Gobierno en medios de comunicación y mítines políticos fueron habituales en los últimos días de campaña y no fueron pocos los simpatizantes socialistas que acudieron a votar el día 23 con la memoria de lo dicho por Zapatero.

Quien no tiene la más mínima simpatía por el antiguo líder socialista es Federico Jiménez Losantos, quien, en su monólogo de las 7 de la mañana en esRadio, no ha dudado ni un poquito en decirle de todo, menos bonito, al que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011.

"Habrá que dialogar, yo creo firmemente en la palabra", aseguró ayer Zapatero en su última intervención televisiva, ayer mismo, con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. "Creo en el diálogo desde el reconocimiento y el respeto; eso nos lleva a los mejores procesos políticos siempre", comentó el expresidente del Gobierno en referencia a la futura gobernabilidad de España.

Y, claro, Jiménez Losantos, que se olvidó de la brutal bronca de ayer con Girauta, solo necesitaba volver a escuchar estas palabras para saltar, completamente indignado, prácticamente fuera de sí. "Tú, representante del cártel del Puebla", comenzó el comunicador aragonés. "Tú, representante del genocida Maduro, del narcotraficante Petro, del narcotraficante Lula, bueno, no, Lula no es narcotraficante sino ladrón de pisos, del narcotraficante Evo Morales, de los Kirchner, que son los referentes morales y políticos de la izquierda en España...".

Losantos atiza sin piedad a Zapatero

"Tú aseguras que con la palabra...", continúa el comunicador en esRadio, "pero ¿qué palabra? Pero si tú has querido echar a la derecha del mapa político de España. Pero si tú eres el que resucitó a la ETA, so falsario", se ha ido encendiendo Losantos, hasta que ha destrozado a Zapatero con la siguiente afirmación: "El día que conozcamos tu fortuna, se va a quedar pálido hasta Baltasar Garzón, porque tú ahora gratis ya no haces nada. Menudo pájaro", ha concluido Jiménez Losantos su monólogo sobre el PSOE en general y José Luis Rodríguez Zapatero en particular.