Celia Villalobos da una lección a “las chicas de Podemos” en feminismo

“Las jovencitas de Podemos defienden ese feminismo líquido en el que los hombres son los malos y nosotras somos tontas. No, Montero, las tías somos listas”, insta la ex ministra del PP

Si ha habido una estrella en la primera jornada de la 26 Intermunicipal del PP en Valencia ha sido sin duda la ex alcaldesa de Málaga, ex ministra y ex diputada, Celia Villalobos. La malagueña ha demostrado que pese a no estar ya en política activa sigue en muy buena forma, y por qué le siguen llamando para las tertulias de televisión.

Celia Villalobos ha hecho un discurso en la mesa de alcaldesas históricas del PP centrado en el “feminismo” poniendo a las mujeres del PP frente a las que ha llamado “chicas de Podemos”. “Estas jovencitas de Podemos, las salvadoras de la patria, empiezan a convertirnos a las mujeres en pequeñas cosas, porque ellas son tan tontas que creen que porque un hombre te habrá la puerta eres antifeminista”.

“Hemos sido nosotras las que hemos roto techos de cristal, el feminismo es mucho más profundo, no ese feminismo líquido en el que los hombres son los malos y nosotras somos tontas. No, Montero, las tías somos listas. Lo único que queremos, leyes que garanticen la igualdad”, ha subrayado Celia Villalobos.