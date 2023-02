Abascal airea el nombre del "tapado" para su moción de censura contra Sánchez

Golpe de efecto o decisión formal en marcha, lo cierto es que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha logrado devolver este miércoles a la actualidad la posibilidad de presentar una nueva moción de censura -sería la segunda- contra Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Y mientras se hablaba hace tiempo de la posibilidad de designar una especie de hombre bueno, un independiente que defenda la tan excepcional iniciativa parlamentaria, Abascal ha dado algunas pistas de por donde pueden ir sus intenciones.

El líder de Vox ha revelado que ha mantenido reuniones con el economista y expolítico Ramón Tamames sobre la necesidad de que las Cortes Generales hagan una "profunda reflexión" sobre la situación que España, que podría articularse a través de esa supuesta moción de censura.

En unos comentarios publicados en su cuenta de Twitter, Abascal ha confirmado que este mismo miércoles se ha reunido con Tamames y que no es la primera vez. "Coincidimos en que la situación de España requiere una profunda reflexión de los representantes de la soberanía nacional", ha asegurado enigmáticamente.

